Dünya 6 Filo Karadenize çıkıyor
AMERİKA

6. Filo Karadeniz’e çıkıyor

ABD, 6. Filo’nun amiral gemisi USS Mount Whitney’i Karadeniz’e gönderdi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
6. Filo Karadeniz’e çıkıyor
USS Mount Whitney, Karadeniz’e açılmadan önce üç gün süreyle bulunacağı Sarayburnu Limanı’na demirledi.

ABD, 6. Filo’nun amiral gemisi USS Mount Whitney’i Karadeniz’e gönderdi. ABD Deniz Kuvvetleri tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, filonun komuta ve kontrol gemisi USS Mount Whitney’in, bölgedeki NATO müttefiki ve ortaklarıyla düzenlenecek operasyonlara katılmak üzere Karadeniz’e doğru yola çıktığı duyuruldu. Geminin bölgede ne kadar süre kalacağı ise belirtilmedi. Geçen cumartesi günü de yine 6. Filo’ya ait USS Porter isimli güdümlü füze destroyeri, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açılmıştı.

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