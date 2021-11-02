6. Filo Karadeniz’e çıkıyor

ABD, 6. Filo’nun amiral gemisi USS Mount Whitney’i Karadeniz’e gönderdi. ABD Deniz Kuvvetleri tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, filonun komuta ve kontrol gemisi USS Mount Whitney’in, bölgedeki NATO müttefiki ve ortaklarıyla düzenlenecek operasyonlara katılmak üzere Karadeniz’e doğru yola çıktığı duyuruldu. Geminin bölgede ne kadar süre kalacağı ise belirtilmedi. Geçen cumartesi günü de yine 6. Filo’ya ait USS Porter isimli güdümlü füze destroyeri, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açılmıştı.

DÜNYA Rusya’yı hedef alan plan sızdı: NATO planından Karadeniz çıktı