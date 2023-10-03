6 kişinin cenazesi Türkiye’ye geliyor

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında öldürülen Barış Boyun çetesine mensup 6 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor. Yunan makamları, saldırıya uğrayan kişilerin kimlik tespitini, yakınlarına ait DNA örnekleriyle yaptı. Ölenlere ait adlı tıp incelemesi de tamamlanırken, cenazelerin bugün Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor. Yunanistan’daki kanlı infazın 9 mm çapında kurşunlarla gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz ay Atina’nın Artemida banliyösünde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdurrahman Tekru, Doruk Ersu Büyüktunç, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Ömer Kanza ve Burak Tahmaz isimli 6 kişinin, İtalya’da yaşayan çete lideri Barış Boyun’un adamları olduğu belirlendi. Mafya hesaplaşmasına dayanan saldırının, 6 şahsın tuzağa çekilerek gerçekleştirildiği belirtilirken, Yunan polisi onlarca mermi kovanının bulunduğu olay mahallinde geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Şahısların Fransız pasaportu taşıyan Türkler olduğunu ortaya çıkaran Yunan polisi, pasaportlarda yaptığı inceleme sonrası yaşları 23 ila 27 arasında değişen şahısların ağustos ayı içinde değişik noktalardan Yunanistan’a giriş yaptığını belirledi. Şüphelilerin olayın yaşandığı gün kaçma hazırlığı yaptığı ancak çapraz ateşle kurşun yağmuruna tutulduğu tespit edildi. Yunan yetkililer olayla ilgili insan kaçakçısı olduğu belirtilen Süleyman Dalgıç isimli şahsı kaçmak üzereyken havalimanında yakaladı. Olay günü aynı araçta bulunan Dalgıç, saldırıdan kısa bir süre önce araçtan indiği kayıtlara girmişti.