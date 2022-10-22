6 yılda beşinci ismi seçecek

İngiltere’de bir buçuk ay önce göreve başlayan Başbakan Liz Truss’ın istifası ile Muhafazakar Parti içinde yeni lider ve başbakan arayışı tekrar başladı. Başbakanlık görevinin yeni sahibini belirlemek için parti kulislerinde hareketlilik arttı. Yarışta adı geçen isimlerden Savunma Bakanı Ben Wallace genel başkanlığa aday olmadığını ve eski Başbakan Boris Johnson’a destek vermeye sıcak baktığını söyledi. Johnson’ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Muhafazakar Parti Meclis Grubu Başkanı ve ülkenin ilk kadın Savunma Bakanı Penny Mordaunt liderlik yarışında adı geçen diğer isimler.

2 AY SONRA DÖNEBİLİR

Truss’ın başbakanlığa seçildiği süreç içinde Sunak, milletvekillerinin parti içinde gerçekleştirdiği oylamaların hepsinde Truss’ı geride bırakmayı başarmıştı. Truss’ın önceki günkü istifasının ardından Simon Hart, Helen Whately, Huw Merriman ve Nick Gibb gibi Muhafazakar Partili vekiller Sunak’a desteklerini açıkladı. Öte yandan Financial Times gazetesi, Sunak’ın vekillerin desteğini almasına karşın, Johnson’ın istifasında oynadığı rol nedeniyle, parti tabanında geniş destek bulamayabileceğinin altını çizdi. İngiliz gazeteleri Johnson’ın tatilini yarıda keserek ülkeye döndüğünü kaydetti. Eski Başbakan’ın en az Sunak kadar şansı olduğu belirtilirken bazı partililerin Johnson’ın olası dönüşünden rahatsız olduğu dile getirildi. Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aday olmayacağını açıklaması Boris’in şansını artırması diye yorumlandı. Eski Başbakan’ın 357 vekilden 140’ının desteğini alabileceğini gösteriyor. İngiltere’de Winston Churchill’den bu yana başbakanlık koltuğunu terk ettikten sonra geri dönebilen tek kişi Harold Wilson olmuştu. Wilson, 1964-1970 ve 1974-1976 yılları arasında iki dönem görev yaptı. Johnson, aday olması ve seçilmesi durumunda bu alanda ikinci isim olarak tarihe geçecek.

REKLAM

YENİ BAŞBAKAN NASIL SEÇİLECEK?

Eski Başbakan Johnson’In istifasından sonra Truss’ın seçildiği liderlik seçimi süreci üç ay sürmüştü. Ama 1922 Komisyonu bu kez farklı bir yöntem belirledi ve yeni liderin bir hafta içinde seçilmesine karar verdi. Bu kez Truss’ın yerini alacak adaylara başvuru için pazartesi günü saat 14.00’e kadar süre verildi. Her adayın en az 100 milletvekilinin desteğini alması şartı da koşuldu. Bu geçen liderlik seçiminde adaylık için koyulan 20 milletvekili desteğinden çok daha yüksek bir eşik. Dolayısıyla toplam 357 Muhafazakar Parti milletvekili olduğu düşünüldüğünde aday sayısının üçü geçemeyeceği anlaşılıyor. Eğer belirlenen gün ve saatte 100 milletvekilinin desteğini sadece bir aday alabilirse o zaman seçime gerek kalmadan bu kişi başbakan ilan edilecek.

REKLAM

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Öte yandan Muhafazakâr Parti’nin kendi içinden seçtiği liderin başbakan olması da ülkede tepkiye neden oluyor. Seçilen kişinin halkın onayını almadığını savunan çevreler, erken seçime gidilmesi gerektiğine işaret ediyor. Kamuoyuna yansıyan anketlere göre genel seçime gidilirse Muhafazakar Parti tarihinin en düşük oyunu alabilir. Anketlerde İngiliz halkının sadece yüzde 13’ü Muhafazakar Parti’ye oy vereceğini söylerken muhalefetteki İşçi Partisi’nin oy oranı ise yüzde 53 olarak öngörülüyor. Financial Times’ın dünkü başyazısında da “Truss’ın istifasının ardından İngiltere halkı bir genel seçimi hak ediyor” ifadeleri yer aldı.