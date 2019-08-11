Dünya 65 yaşındaki Afganistanlı Rafık Norveçte cami faciasını önledi
AVRUPA

65 yaşındaki Afganistanlı Rafık Norveç'te cami faciasını önledi

Norveç'in Barum şehrinde Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne dün düzenlenen silahlı saldırı sonrası saldırgan hakkında terör soruşturması başlatıldı. Norveç basını, saldırganın, 21 yaşında Philip Manshaus adında Norveçli "ırkçı terörist" olduğunu duyurdu. Terör saldırısı sırasında 65 yaşındaki Afganistan vatandaşı Mohammad Rafique'in şüphelinin üzerine atlayarak olası bir faciayı önlediği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
65 yaşındaki Afganistan vatandaşı Mohammad Rafique.
65 yaşındaki Afganistan vatandaşı Mohammad Rafique.

Norveç'in Barum şehrinde Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne dün düzenlenen silahlı saldırı sonrası saldırgan hakkında terör soruşturması başlatıldı.

Norveç Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada göre, camiye yönelik saldırı dolayısıyla 21 yaşındaki bir kişinin tutuklandığı ve hakkında terör suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Emniyet Müdür Yardımcısı Rune Skjold, şüphelinin aşırı ırkçı görüşlere sahip olduğunu kaydederek, "Şüpheli faşist Norveç partisi Nasjonal Samling’in Başkanı Vidkun Quisling’i övüyor ve yabancı düşmanlığını sık sık dile getiriyor." ifadelerini kullandı.

Skjold, şüphelinin sorgu sırasında susma hakkını kullandığını bildirdi.

Saldırganın kimliği açıklandı

Norveç basını, saldırganın, 21 yaşında Philip Manshaus adında Norveçli "ırkçı terörist" olduğunu yazdı.

Oslo'da öğrenci olduğu belirtilen şüphelinin saldırıyı gerçekleştirmeden önce sosyal medya hesabından "Irksal savaşı gerçek hayata taşımalıyız." ifadelerini kullandığı ve Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran ve 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant tarafından seçildiğini vurguladığı öne sürüldü.

Afgan Mohammad Rafique kahraman ilan edildi

Norveç gazetesi VG'nin haberinde, terör saldırısı sırasında 65 yaşındaki Afganistan vatandaşı Mohammad Rafique'in şüphelinin üzerine atlayarak olası bir faciayı önlediği kaydedildi. Şüpheli ile boğuşma sırasında vücudunda şişlikler ve morluklar oluştuğunu aktaran Rafique, şüpheliye müdahale ettiğinde çevreden de hemen yardım geldiğini ve şüphelinin silahı elinden düşürdüğünü söyledi.

Baerum kentinde silahlı bir kişi, dün El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Norveç’te camiye silahlı saldırı
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Norveç’te camiye silahlı saldırı
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