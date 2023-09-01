70 yılını metal kapsül içinde geçirdi modern bir cihaza geçmeyi reddediyor

ABD'de yaşayan 'Polio Paul' lakaplı Paul Alexander 70 yılını yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki metal bir kapsülün içinde geçirdi ve şimdi daha modern bir makineye geçmeyi reddediyor...





Makine o zamanlar 'Tıbbi bir mucize' olarak kabul ediliyordu





77 yaşındaki Paul Alexander 1952 yılında çocuk felci geçirdiğinde henüz 6 yaşındaydı. O dönem ülkede 58.000 vakanın bildirildiği ABD tarihindeki en kötü çocuk felci salgını yaşanıyordu.









Teşhis konulduktan kısa bir süre sonra vücudunun ölümcül hastalıkla mücadele etmesine yardımcı olmak o zamanlar 'tıbbi bir mucize' olarak kabul edilen ve 'demir akciğer' olarak bilinen metal bir makinenin içine yerleştirildi.





Demir akciğer nedir?





Demir Akciğer olarak bilinen metal kapsüller 1928 yılında icat edildi ancak 60'ların sonlarından bu yana üretilmiyor. Medscape'de yer alan bilgilere göre, demir akciğer, negatif basınç yoluyla oksijeni çekip daha sonra akciğeri genişlemeye zorlayan ve bu sayede hastanın nefes almasını sağlayan hava geçirmez bir kapsül.





Kapsüle giren hastaların sadece başları açıkta kalıyor. Makine büyük ve hantal olduğu için kullanan kişilerin tüm vücudunun içeriden sabitlenmesi gerekiyor.









70 yılını makinede geçirdi, rekor kırdı





Paul hastalığa yakalandıktan sadece 3 yıl sonra 1955'te hayat kurtaran çocuk felci aşısı onaylandı ve ülkenin dört bir yanındaki çocuklara uygulanmaya başladı.1979 yılında ülke çocuk felcinden tamamen arındı ancak boyundan aşağısı felçli olan Paul için artık çok geçti...





O zamandan beri hayatta kalmak için 'demir at' adını verdiği cihaza güvenen Paul 70 yılını bu kapsül içinde geçirdi ve Guinness Dünya Rekorları'na girdi.





Modern bir cihaza geçmeyi reddediyor





Çocuk felcinin azalması ve modern solunum cihazlarının artmasıyla birlikte demir akciğerin kullanımı neredeyse yok denecek kadar az. Dailymail gazetesinde yer alan habere göre şu anda ABD'de demir akciğeri kullanan sadece iki kişi var: Paul Alexander ve Martha Lilliard.





Guardian gazetesinde yer alan habere göre hayatının neredeyse tamamını 'Demir Akciğer'de geçiren Paul yeni teknolojik cihazlara geçmeyi reddediyor. Bunun nedeni ise boğazında delik açılmasını istememesi.









Hukuk fakültesini bitirdi, avukat oldu





'Kurbağa nefes' tekniği ile makine dışında da nefes almayı öğrenen Paul, geçirdiği hastalığın hayatını mahvetmesine izin vermedi ve hayallerinin peşinden giderek başka insanlara ilham kaynağı olmaya karar verdi.





Metal kapsüle bağımlı olmasına rağmen liseyi bitirdi, üniversiteden mezun oldu, hukuk diploması aldı, onlarca yıl avukatlık yaptı ve tüm bunları yaparken sadece 'Demir atı'na güvendi.









Çocuk felci nedir?





Çocuk Felci özellikle omurilikteki kasların kasılmasını başlatan sinir hücrelerine zarar veren bir virüsün (Poliovirüs) yol açtığı bulaşıcı enfeksiyondur.





Genellikle 15 yaşından küçüklerde görülmekle beraber, nadir olarak 15 yaşının üzerindeki bireylerde de görülen, bacaklarda ve daha az kollarda felce neden olan bulaşıcı bir hastalıktır.





Hastalık, sindirim sistemi yoluyla bulaşmakta, hafif ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı, kusma, ense ve sırtta sertliğe neden olmaktadır.



