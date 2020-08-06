700 milyon insan su kıtlığı çekiyor

YAŞAM DÖNGÜSÜNE TEHDİT

Canlı yaşam döngüsünün vazgeçilmez unsuru su kaynakları, iklim değişikliği, aşırı su tüketimi, sulama, enerji ve üretim faaliyetlerindeki yanlış uygulamaların baskısı altında azalırken, dünya genelinde her geçen gün su kıtlığı çeken 700 milyon insana yenileri ekleniyor. Yerkürenin “Mavi Gezegen” diye adlandırılmasına ilham olan su kaynaklarının kısıtlı olması ve aşırı kullanımı yaşam döngüsünü tehdit ediyor.

KİRLİ SULAR TEHLİKE SAÇIYOR

Su kaynakları üzerindeki baskının her geçen gün arttığı dünyada yaklaşık 700 milyon insan 43 farklı ülkede su kıtlığı çekiyor. 2,7 milyar insan ise yıl içerisinde en az 1 ay su kıtlığı yaşayan havzalarda yaşamını sürdürüyor. Dünyada en az 2 milyar insan ise kanalizasyon suyu karışmış içme suyu kullanıyor ve bu durum onları kolera, dizanteri, tifo ve çocuk felci riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

SU KULLANIMI 6 KAT ARTTI

Birleşmiş Milletlerin (BM) mart ayında “iklim ve su değişikliği” temasıyla yayımladığı Dünya Su Gelişim Raporuna göre, küresel su kullanımı son 100 yılda 6 kat arttı ve artan nüfus, ekonomik kalkınma ve değişen tüketim kalıplarının sonucu olarak yılda yaklaşık yüzde 1 oranında büyümeye devam ediyor. Raporda, dünyanın 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında küresel su açığıyla karşılaşabileceği de belirtildi.