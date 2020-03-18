Dünya 78 milyon dolar alabora oldu Suudi Prensin yatı kullanılamaz halde
AVRUPA

78 milyon dolar alabora oldu: Suudi Prensin yatı kullanılamaz halde

Suudi Prens Turki bin Mohamed bin Fahd Al Saud’un Yunanistan’da demirli duran 78 milyon dolar değerindeki süper lüks yatı alabora oldu. Kazada yaralanan olmazken, teknede büyük maddi hasar meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
Lüks yatta maddi hasar büyük.
Lüks yatta maddi hasar büyük.

Suudi Prens Turki bin Mohamed bin Fahd Al Saud’a ait 78 milyon dolar değerindeki süper lüks yat, bir kaldırma makinesinin hatalı manevrası sonrasında Yunanistan’ın Perama limanında yan yattı.

12 mürettebat vardı

Türk yapımı olan Riyad Nourah isimli yatın onarımlarına başlanıldığı bildirildi. Süper yatın alabora olduğu kazada yaralanan ise olmadı. Tersanede ise kaza nedeni ile hasar meydana geldi. Yetkililer, kazanın yaşandığı sırada yatta toplam 12 mürettebatın bulunduğunu, mürettebatın yara almadan karaya çıktığını aktardı.

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Türkiye’de 2008 yılında inşa edilen yatta 11 süit odanın yanı sıra bir ana süit ve VIP oda bulunuyor. Lüks yatta 22 kişiye kadar konuk ağırlanabiliyor, 18 kişilik mürettebat kalabiliyor. Lüks yatın güvertesinde ayrıca bir jakuzisi ve sinema salonu bulunuyor.
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