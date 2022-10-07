Dünya 790 milyon maske çöpe gidiyor
AVRUPA

790 milyon maske çöpe gidiyor

Spiegel dergisinin haberinde, Kovid-19 salgınının Almanya'ya geldiği dönemde hükümetin 6 milyar avro karşılığında 5,8 milyar maske satın aldığı hatırlatıldı. Bunlardan raf ömrünü tamamlayan ve hiç kullanılmayan 790 milyon maskenin yakılarak imha edileceği belirtildi. Haberde, 790 milyon maskenin 60 milyonunun FFP2 tipi, diğerlerinin ise tıbbi maske olduğu kaydedilirken maskelerin, raf ömrünü tamamlaması dolayısıyla başka bir ülkeye verilemediği vurgulandı.

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Haber Merkezi Diğer
790 milyon maske çöpe gidiyor
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Spiegel dergisinin haberinde, Kovid-19 salgınının Almanya'ya geldiği dönemde hükümetin 6 milyar avro karşılığında 5,8 milyar maske satın aldığı hatırlatıldı.

Bunlardan raf ömrünü tamamlayan ve hiç kullanılmayan 790 milyon maskenin yakılarak imha edileceği belirtildi.

Haberde, 790 milyon maskenin 60 milyonunun FFP2 tipi, diğerlerinin ise tıbbi maske olduğu kaydedilirken maskelerin, raf ömrünü tamamlaması dolayısıyla başka bir ülkeye verilemediği vurgulandı.

Alman Sayıştayı raporlarında o dönem alınan maskeleri "büyük miktarda aşırı tedarik" olarak tanımlamıştı.

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Söz Milletin serisinin bu bölümünde sokakta maske takan vatandaşlara mikrofon uzattık.

Vaka sayısının oldukça azalmasıyla birlikte sağlık kuruluşları ve toplu taşıma araçları hariç maske zorunluluğu kalktı. Vaka sayısı binin altına düştüğünde ise maskeler tarihe karışacak. Peki vatandaşlar açık alanda bile neden hala maske takıyor? Sizin için derledik.

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