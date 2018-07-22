Dünya 800 Beyaz Baretli Ürdüne geçti
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800 'Beyaz Baretli' Ürdün'e geçti

Ürdün yönetimi İngiltere, Almanya ve Kanada'nın iskân etme taahhüdünde bulunduğu Suriye'deki sivil savunma ekiplerinden yaklaşık 800 kişiye geçiş izni verdi.

Haber Merkezi AA
Suriye'nin Kuneytra ilindeki muhalifiler ile sivil halk, Beşşar Esed rejimi arasında varılan anlaşma gereği bölgeden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan ilk tahliye konvoyu ülkenin kuzeyine hareket etti.
Suriye'nin Kuneytra ilindeki muhalifiler ile sivil halk, Beşşar Esed rejimi arasında varılan anlaşma gereği bölgeden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan ilk tahliye konvoyu ülkenin kuzeyine hareket etti.

Ürdün yönetiminin, İngiltere, Almanya ve Kanada'nın iskân etme taahhüdünde bulunduğu Suriye'deki Sivil Savunma Ekibinden (Beyaz Baretliler) yaklaşık 800 kişiye, ülke üzerinden geçiş izni verdiği bildirildi.

  • Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de Beyaz Baretliler olarak tanınan Sivil Savunma Ekibi'nden yaklaşık 800 kişinin, "can güvenliğinin olmadığına" dikkat çekilerek, İngiltere, Almanya ve Kanada'da iskân edilmesi taahhüt edilen Suriyelilerin, "yalnızca insani nedenlerden" dolayı Ürdün üzerinden geçiş taleplerinin onaylandığı kaydedildi.

AA
Fua ve Keferya'dan tahliyeler devam ediyor...

Açıklamada, Suriye'de muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerde sivil savunma faaliyetlerinde bulunan bu kişilerin, rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle bulundukları bölgelerden kaçmak zorunda kaldıklarına işaret edildi.

Suriyelilerin geçiş düzenlemelerinin, Birleşmiş Milletler (BM) yönetiminde yapılacağı ve en fazla 3 ay Ürdün'de kaldıktan sonra İngiltere, Almanya ve Kanada'ya gönderilecekleri belirtilen açıklamada, söz konusu 800 Suriyelinin, şu an bulundukları bölge ve Suriye'den Ürdün'e geçişleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

AA
Fua ve Keferya'dan tahliyeler devam ediyor...

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