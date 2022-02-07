Göteborg Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Fjallbacka açıklarındaki Dyngö adası yakınlarında bulunan geminin 1233-1240 yılları arasından kalma olduğu ifade edildi. Projenin yöneticisi Staffan von Arbin, “Ortaçağ Hansa Birliği ile ilgili yazılı kaynaklarda bu gemilerden sıklıkla bahsedilir, ancak bu tür gemiler Orta Çağ boyunca kuzey Avrupa'da yaygındı. Bu aynı zamanda şu ana kadar Avrupa'da bulunan en eski gemilerden biridir” dedi.

800 yıllık batık gemi bulundu.

Kalıntıların üzerinde yanık belirtileri var

Geminin hikayesi ve neden battığının henüz bilinmediğini ifade eden Staffan von Arbin, “Belki gemi korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Yazılı kaynaklar bize, Bohuslan da dahil olmak üzere Norveç'in güney kıyılarında Orta Çağ boyunca yoğun korsan faaliyeti olan dönemler olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda basit bir kaza da olabilir, belki de gemi demirlemişken çıkan bir yangın. Geminin savaşta batırılmış olma ihtimali de var. 12’nci yüzyılın ilk on yılı, Norveç’te taht için yoğun iç mücadelelerin olduğu çalkantılı bir dönemdi” ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM Marmaray'dan en büyük Batık Gemi Müzesi'ne

FOTOĞRAF 14 İsrail Arkeolojik Eserler Kurumu, Akdeniz kıyılarında yüzlerce Roma ve ortaçağ gümüş sikkesi ve altınlardan oluşan hazineyle dolu, iki gemi enkazının kalıntılarının bulunduğunu duyurdu. Birim başkanı Jacob Sharvit, gizli hazinenin yürüttükleri sualtı araştırması sırasında bulunduğunu açıkladı. Caesarea antik kenti yakınlarındaki bir bölgede ele geçirilen eserler arasında gümüş sikkelerden farklı olarak değişik figürler, çanlar, seramikler de vardı.<br> ROMA VE MEMLUK DÖNEMİNE AİT<br>Arkeologlar buluntuların yaklaşık 1700 ve 600 yıl önce Roma ve Memluk dönemlerine ait olduğunu tahmin ediyor. Batık geminin içinde ele geçirilen buluntular arasında 3. yüzyılın ortalarına ait olduğu düşünülen yüzlerce Roma gümüşü ve bronz sikkesi ile Orta Çağ'a ait olduğu düşünülen 500'den fazla gümüş sikke ve altınlar yer alıyor. DİKKAT ÇEKEN YÜZÜK<br>Gizli hazinenin içinden çıkanlar arasında omuzlarında koyun taşıyan bir çoban figürüyle oyulmuş, değerli yeşil bir taştan yapılmış yüzük dikkat çekiyor. Kurumun madeni para departmanı başkanı Robert Kool, bulunan yüzüğü olağanüstü olarak nitelendirdi ve “Değerli taşın üzerine, Hristiyanlığın en eski sembollerinden biri olan çoban resmi kazınmış” dedi. ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR<br>Araştırmacılar bazı eserlerin tarzına dayanarak Roma gemisinin aslen İtalya'dan geldiğini düşünüyor. Tahta gemilerin herhangi bir kalıntısının kumların altında sağlam kalıp kalmadığının belirsizliğini korurken bölgede araştırmalar sürüyor. Akdeniz'de içi hazine dolu iki batık gemi bulundu. İşte gemiden çıkarılanlar... Akdeniz'de heyecanlandıran keşif: İçi hazineyle dolu 2 batık gemi bulundu İsrail, Akdeniz kıyılarında yaptıkları su altı çalışmalar sırasında içi Roma ve ortaçağdan kalma altın ve gümüş sikkelerle dolu 2 gemi kalıntısı bulduklarını açıkladı. Geminin içinden çıkarılanlar büyük heyecan yaşattı. BiP'te paylaş

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