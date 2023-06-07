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AB 2024 taslak bütçesini hazırladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı bütçesinin 189,3 milyar Euro olmasını, ayrıca üye ülkelere kurtarma programı kapsamında 113 milyar Euroluk hibe dağıtılmasının teklif edildiği belirtildi.

14:56 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

AB Komisyonu, 2024 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı.

Taslağa göre, AB'nin gelecek yıl bütçesi 189,3 milyar avro olacak.

Söz konusu bütçeye ilave olarak, AB Komisyonu, üye ülkelere Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı çerçevesinde 113 milyar avro hibe verecek.

Bütçe ve hibe programı ile Avrupa'nın ekonomik toparlanmasının devamı, istihdam artışı ve stratejik özerkliğin güçlendirilmesi hedeflenecek.

Bütçede, Avrupa'yı daha dayanıklı ve geleceğe hazır hale getirmek için yeşil ve dijital dönüşüme yönelik harcamalara öncelik verilecek.

Bütçeden, Ortak Tarım Politikası'na (CAP) 53,8 milyar avro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 47,9 milyar avro, uluslararası iş birliği ve ortaklara 15,8 milyar avro, araştırma ve geliştirme programlarına 13,6 milyar avro, stratejik yatırımlara 4,6, milyar avro, uzay harcamalarına 2,1 milyar avro, Erasmus eğitim programına 3,7 milyar avro, çevre ve iklim eylemine 2,4 milyar avro, sınırların korunmasına 2,2 milyar avro, göçle ilgili harcamalara 1,7 milyar avro, savunma alanına 1,6 milyar avro, aday ülkeleri desteklemeye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı'na da (IPA III) 2,1 milyar avro kaynak tahsis edilecek.

Açıklanan bütçe taslağı, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı; tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı yapıyor.



#AB
#AB Komisyonu
#Avrupa
#bütçe taslağı
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