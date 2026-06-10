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AB 2027'de yaklaşık 200 milyar avro bütçe istiyor

AB 2027'de yaklaşık 200 milyar avro bütçe istiyor

16:4310/06/2026, Çarşamba
AA
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AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan oluşuyor.
AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan oluşuyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birliğin 2027 yılı bütçesinin yaklaşık 200 milyar avro olmasını teklif etti.

AB Komisyonu, 2027 yılı bütçe taslağı teklifini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, AB'nin mevcut 2021-2027 dönemini kapsayan Çok Yıllı Mali Çerçevesi (MFF) kapsamındaki son yıllık bütçe olacak 2027 bütçesinin taahhüt ödenekleri 199,9 milyar avro olarak öngörüldü.

Bütçede, Ukrayna'ya yönelik mali desteklerin sürdürülmesi, güvenlik ve savunma yatırımlarının yükseltilmesi, ekonomik rekabet gücünün artırılması ve göç yönetiminin desteklenmesi öncelikli alanlar arasında yer aldı.

Bütçe taslağında en büyük pay 75,8 milyar avroyla uyum, dayanıklılık ve değerler politikalarına ayrılırken, bunu 57,2 milyar avroyla doğal kaynaklar ve çevre, 21,9 milyar avroyla tek pazar, inovasyon ve dijital dönüşüm, 15,5 milyar avroyla komşuluk ve dış politika, 13,7 milyar avroyla Avrupa kamu yönetimi, 5,8 milyar avroyla göç ve sınır yönetimi ile 3,1 milyar avroyla güvenlik ve savunma alanları izledi. Ayrıca, Ukrayna Destek Kredisi için 1,15 milyar avro ve tematik özel araçlar için 5,9 milyar avro kaynak öngörüldü.

AB Komisyonunun hazırladığı taslak bütçe, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

Bu arada, AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan oluşuyor. AB bütçesinin denetimini, merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı yapıyor.



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