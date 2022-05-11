Dünya AB Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı ve soruşturma istedi
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AB Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı ve soruşturma istedi

Avrupa Birliği, Al Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde öldürülmesini kınadı.

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Haber Merkezi AA
AB Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı ve soruşturma istedi
Şirin Ebu Akile

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli deneyimli gazetecinin öldürülmesi kuvvetle kınandı ve acilen soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma, en kısa sürede olayın aydınlatılması için gereklidir ve sorumlular adalet karşısına çıkarılmalıdır. Gazetecilerin görevlerini yaparken hedef alınması kabul edilemez. Çatışma durumlarını haberleştiren gazetecilerin güvenliği ve korunması her zaman garanti altına alınmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera kanalının deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevi sırasında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Akile yaşamını yitirmişti.

Al Jazeera'nin ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

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