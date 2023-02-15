AB Amazon'un 1,7 milyar dolarlık iRobot anlaşmasını soruşturacak

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Amazon'a AB'den soruşturma
Raporda, AB düzenleyicilerinin e-ticaret devine, önerilen işlemle ilgili bir dizi ayrıntılı soru göndererek resmi bir soruşturma için hazırlandıklarını belirttikleri bildirildi.
Rapora göre, antitröst düzenleyicileri, iRobot'un otonom elektrikli süpürgesi Roomba'nın nasıl çalıştığı, özellikle de evin içinde hareket ederken fotoğraf çekme yeteneği hakkında resmi bir soruşturma başlatacak.
Potansiyel hamle, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun, işlemin Amazon'un pazar gücünü artırıp artırmayacağına ilişkin anlaşmayı incelemesini takip edecek.