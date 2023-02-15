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Dünya

AB Amazon'un 1,7 milyar dolarlık iRobot anlaşmasını soruşturacak

Avrupa Birliği (AB) Amazon'un 1,7 milyar dolar değerindeki iRobot satıl alımı konusunda soruşturma başlatmaya hazırlanıyor. Rapora göre iRobot'un otonom elektrikli süpürgesi Roomba'nın nasıl çalıştığı ve evin içindeki fotoğraf çekimi hakkında resmi bir soruşturma başlatılacak.

17:15 . 15/02/2023 Çarşamba
Reuters
Amazon'a AB'den soruşturma

Amazon'a AB'den soruşturma

Raporda, AB düzenleyicilerinin e-ticaret devine, önerilen işlemle ilgili bir dizi ayrıntılı soru göndererek resmi bir soruşturma için hazırlandıklarını belirttikleri bildirildi.


Rapora göre, antitröst düzenleyicileri, iRobot'un otonom elektrikli süpürgesi Roomba'nın nasıl çalıştığı, özellikle de evin içinde hareket ederken fotoğraf çekme yeteneği hakkında resmi bir soruşturma başlatacak.


Potansiyel hamle, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun, işlemin Amazon'un pazar gücünü artırıp artırmayacağına ilişkin anlaşmayı incelemesini takip edecek.


#AB
#Amazon
#soruşturma
#iRobot
1 saat önce
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AB Amazon'un 1,7 milyar dolarlık iRobot anlaşmasını soruşturacak
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