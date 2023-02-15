AB Amazon'un 1,7 milyar dolarlık iRobot anlaşmasını soruşturacak

PayPal, önümüzdeki haftalarda kademeli olarak 2 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Bu sayı, PayPal'ın işgücünün yaklaşık %7'sini oluşturmakta. CEO Dan Schulman, bu süreçten etkilenenlere ihtiyaç duydukları paketlerin sağlanacağına ve desteğin sunulacağına dair güvence verdi.