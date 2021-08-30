AB Atina’ya sığınmacı yardımını kesti

Yunanistan’ın Ege’de sığınmacılara yönelik yasa dışı itme politikasına uzun süredir göz yuman Avrupa Birliği’nden (AB) dikkat çeken bir adım geldi. AB Komisyonu, Ege Denizi’nde BM anlaşmalarını hiçe sayan sistematik Yunan ihlallerine karşı harekete geçti. Buna göre komisyon, Yunanistan’ın insanlık dışı uygulamasını önlemek amacıyla Atina’ya yaptığı ödemeleri durdurma ve şarta bağlama kararı aldı. 2015’ten bu yana AB’nin, mülteci kriziyle başa çıkması için Yunanistan’a 643 milyon eurodan fazla ödeme yaptığı biliniyor.

EK FON TALEBİNE RET

Yunanistan’ın insanlık dışı geri itme politikasına karşı AB Komisyonu’nun yeni bir uygulama başlatacağı belirtildi. Atina yönetiminin Ege’de vahşi yöntemlerle uyguladığı sığınmacı politikasına daha fazla göz yummak istemeyen komisyon, Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri için talep ettiği ek fon talebini reddetti. Ayrıca Yunan hükûmetinden, bağımsız bir kontrol mekanizması kurması istendi.

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ŞARTA BAĞLANDI

AB Komisyonu üyesi Ylva Johansson, yaptığı açıklamada, “Yunanistan, özellikle Ege’de sınır koruması için ek fon talep etti. Böyle bir ödemenin temel hakları denetleme mekanizmasının kurulmasına bağlanması gerektiğini söyledik” ifadelerini kullandı. Johansson, bu çerçevede bir çalışma grubunun kurulduğunu da belirtti.

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