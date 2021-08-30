Dünya AB Atinaya sığınmacı yardımını kesti
AVRUPA

AB Atina’ya sığınmacı yardımını kesti

Avrupa Birliği, Ege’de sığınmacı botlarını batıran ve insanlık dışı yöntemlerle geri itme politikası uygulayan Yunanistan’a yapılan yardımları durduruyor. Bugüne kadar Atina’ya sığınmacı akınını yönetmesi için 643 milyon Euro ödeyen AB, ek fon talebini reddetti. AB Komisyonu üyesi Ylva Johansson, “Ödemenin temel hakları denetleme mekanizmasının kurulmasına bağlanması gerektiğini söyledik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AB Atina’ya sığınmacı yardımını kesti
Arşiv

Yunanistan’ın Ege’de sığınmacılara yönelik yasa dışı itme politikasına uzun süredir göz yuman Avrupa Birliği’nden (AB) dikkat çeken bir adım geldi. AB Komisyonu, Ege Denizi’nde BM anlaşmalarını hiçe sayan sistematik Yunan ihlallerine karşı harekete geçti. Buna göre komisyon, Yunanistan’ın insanlık dışı uygulamasını önlemek amacıyla Atina’ya yaptığı ödemeleri durdurma ve şarta bağlama kararı aldı. 2015’ten bu yana AB’nin, mülteci kriziyle başa çıkması için Yunanistan’a 643 milyon eurodan fazla ödeme yaptığı biliniyor.

EK FON TALEBİNE RET

Yunanistan’ın insanlık dışı geri itme politikasına karşı AB Komisyonu’nun yeni bir uygulama başlatacağı belirtildi. Atina yönetiminin Ege’de vahşi yöntemlerle uyguladığı sığınmacı politikasına daha fazla göz yummak istemeyen komisyon, Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri için talep ettiği ek fon talebini reddetti. Ayrıca Yunan hükûmetinden, bağımsız bir kontrol mekanizması kurması istendi.

ŞARTA BAĞLANDI

AB Komisyonu üyesi Ylva Johansson, yaptığı açıklamada, “Yunanistan, özellikle Ege’de sınır koruması için ek fon talep etti. Böyle bir ödemenin temel hakları denetleme mekanizmasının kurulmasına bağlanması gerektiğini söyledik” ifadelerini kullandı. Johansson, bu çerçevede bir çalışma grubunun kurulduğunu da belirtti.

FETÖ'nün cankurtaranı
GÜNDEM
FETÖ'nün cankurtaranı

Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan mültecileri benzin dökerek yakmaya çalıştı
GÜNDEM
Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan mültecileri benzin dökerek yakmaya çalıştı
Abone Ol Google News
BAE ile ilişkiler düzeldi

BAE ile ilişkiler düzeldi

Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü.
Tablo detayı

Tablo detayı

Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulünde dikkat çekti.
Hiçbir yere gitmiyoruz

Hiçbir yere gitmiyoruz

​Türk iş adamları Afganistan'ı terk etmeyi düşünmüyor.
ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

​Kabil saldırısının ardından işgalin özeti gibi bir dram çıktı.
Patlatıp gidiyorlar

Patlatıp gidiyorlar

​Taliban'ın üst düzey yetkilisi, Yeni Şafak'a konuştu.
Ay Yıldız kalesi

Ay Yıldız kalesi

​Komuta kademesi tek karargahta toplanıyor.
Tahliyeler için Taliban’dan güvence

Tahliyeler için Taliban’dan güvence

​Türkiye'nin de yer aldığı yüz ülkeden ortak açıklama.
Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

​20 yıl boyunca silah değil yardım eli uzattı.
Macron'a rahip tokadı

Macron'a rahip tokadı

​Irak'ta Hristiyanların verdiği tepkiyle neye uğradığını şaşırdı.

​Yeni Şafak Kabil'den bildiriyor: Başkent'te zafer kutlaması.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.