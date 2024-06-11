AB BMGK'de kabul edilen Gazze için ateşkes teklifinden memnun

Türkiye'yi üyelik konusunda yıllardır oyalayan Avrupa Birliği'nden (AB) işbirliği yapılması için 'Kıbrıs' dayatması sunuldu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Baçsözcüsü Peter Stano, AB'nin Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini ancak bunun ilkeler çerçevesinde olması gerektiğini kaydederek Kıbrıs meselesinin bir engel oluşturduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) görmezden gelen Stano yaptığı açıklamada, "AB'nin bir üyesini tanımamazlık edemezsiniz." ifadesini kullandı.