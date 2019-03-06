Dünya AB Brexit için son noktayı koydu
AVRUPA

​AB Brexit için son noktayı koydu

AB Brexit için son noktayı koydu

Avrupa Birliği, Brexit çıkmazı için şimdilik bir çözüm yolu kalmadığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranı ile AB'den ayrılma kararı almıştı.
İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranı ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

AB sözcüsü Margaritis Schinas, Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in, Brexit çıkmazı için bugüne kadar bir sonuç bulunamadığını söylediğini açıkladı.

  • Schinas tarafından yapılan açıklamada Barnier'in, Brexit konusunda gelinen süreçte 'herhangi bir çözüm bulunamadığına dair AB'yi bilgilendirdiği' belirtildi.

KRİTİK OYLAMA 12 MART'TA

İngiliz parlamentosu Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada ezici çoğunlukla reddetmişti.

Parlamentonun anlaşmada değiştirilmesini talep ettiği "tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor ancak AB tarafı buna sıcak yaklaşmıyor.

Tedbir maddesi, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor.

May'in revize edilmiş Brexit anlaşmasını 12 Mart'ta parlamentoya sunması bekleniyor. Anlaşmanın reddedilmesi halinde 13 Mart'ta "anlaşmasız ayrılık" seçeneği milletvekillerinin onayına sunulacak. Bunun da reddedilmesi halinde milletvekilleri 14 Mart'ta "Brexit’in ertelenmesi" seçeneğini oylayacak.

İngiltere'de Brexit düğümü
DÜNYA
İngiltere'de Brexit düğümü

İngiltere'de 'Brexit' krizi: May güvenoyu aldı
DÜNYA
İngiltere'de 'Brexit' krizi: May güvenoyu aldı
Şartları belli oldu

Şartları belli oldu

​Aylık 388 lira taksitle 50 bin konut müjdesi.
Tüm seçenekler masada

Tüm seçenekler masada

ABD'nin F-35 tehdidine karşı Türkiye'nin B ve C planları da hazır.
PKK hedefleri yerle bir edildi

PKK hedefleri yerle bir edildi

​TSK, Irak'ın kuzeyinde hava harekatı düzenledi.
Yunan gazetelerine manşet oldular

Yunan gazetelerine manşet oldular

Cumhurbaşkanı: Meclis kürsüsünde Yunan'la aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük yapıyorlar.
VARsız tablo: Fark 4 puan

VARsız tablo: Fark 4 puan

Süper Lig'de dikkat çeken değişiklik.
Dünyanın en pahalısı

Dünyanın en pahalısı

​Sadece bir tane üretilen araç alıcısını bekliyor.
Faiz kararını açıkladı

Faiz kararını açıkladı

​Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu.
Derin çatlak

Derin çatlak

​Kral Selman ile Veliaht Prens arasında kriz büyüyor.

Parfüme kafa tutuyorlar

Parfüme kafa tutuyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor.

Anında kaldırıyoruz

Anında kaldırıyoruz

​YouTube yetkilileri, çocuklar için tehlike saçan Momo oyunuyla ilgili yenisafak.com'a konuştu.
Rüzgar tersine döndü

Rüzgar tersine döndü

​Bakan Albayrak: 318 firma konkordatodan çıktı.
Çiftçilere müjde

Çiftçilere müjde

Erdoğan: 3 milyar 716 milyon lira ödeme yapacağız.
Yüzde yüz katılıyorum

Yüzde yüz katılıyorum

Trump'tan senatörlere iki cümlelik Suriye cevabı.
İranla ortak operasyon olacak

İranla ortak operasyon olacak

Soylu, PKK'ya operasyon yapılacağını açıkladı.
Kendi rekorunu kırdı

Kendi rekorunu kırdı

Organize İşler Sazan Sarmalı'nın hasılatı belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.