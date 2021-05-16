Dünya AB dışişleri bakanları "Filistin-İsrail gerginliği" için toplanacak
AVRUPA

AB dışişleri bakanları "Filistin-İsrail gerginliği" için toplanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in Filistinlilere saldırılarının ardından bölgede artan gerilimi görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacak. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, "Şiddetin sonlandırılmasına AB'nin nasıl katkı sağlayabileceğini koordine edeceğiz ve tartışacağız." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
AB dışişleri bakanları Filistin-İsrail gerginliği için toplanacak
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 147 Filistinli hayatını kaybetti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in Filistinlilere saldırılarının ardından bölgede artan gerilimi görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İsrail ile Filistin arasında devam eden gerginlik ve kabul edilemez sivil can kayıpları" nedeniyle bakanları olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Borrell, toplantının salı günü video konferans yöntemiyle yapılacağını açıkladı.

Borrell, "Şiddetin sonlandırılmasına AB'nin nasıl katkı sağlayabileceğini koordine edeceğiz ve tartışacağız." ifadesini kullandı.

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Filistinli direnişçiler harekete geçmişti

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, 10 Mayıs'ta İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesini istemiş, İsrail polisinin çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 147 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail tarafında ise Gazze'den atılan roketler nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

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