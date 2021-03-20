Dünya AB Düzensiz göç Avrupa sorunudur
AVRUPA

AB: Düzensiz göç Avrupa sorunudur

Sicilya adasındaki Sigonella Üssü'nü ziyaret eden Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzensiz göç konusuna değinerek bunun Avrupa'nın sorunu olduğu konusunda anlaşmaları gerektiğini söyledi. Borell, "Tüm üye devletlerin bu yükü paylaşması gerektiğini anlaması gerekiyor. Komisyon olarak sunduğumuz yeni göç paktının amacı da budur ve üye devletler bunu tartışmakta." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Borell, insan yaşamlarının kurtarılması ve insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
Borell, insan yaşamlarının kurtarılması ve insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzensiz göçün, Avrupa'nın sorunu olduğu konusunda anlaşmaları gerektiğini söyledi.

İtalya'daki temasları kapsamında Borrel, İrini Operasyon'un yürütüldüğü Sicilya adasındaki Sigonella Üssü'nü ziyaret etti.

Burada basına açıklamalarda bulunan Josep Borell, "İrini Operasyonu, denizde ve havada çalışıyor aynı zamanda da karada da olup bitenleri izliyor. İrini Operasyonu, 1'inci yılında ve Libya’daki durum bir yıl öncesine göre çok daha iyi durumda. Uluslararası toplumun silah ambargosunun kontrolüne yönelik kararı, Libya’nın istikrarına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın infaz mafyası: Yunan polisi mültecileri kelepçeleyip denize attı
DÜNYA
Avrupa'nın infaz mafyası: Yunan polisi mültecileri kelepçeleyip denize attı

Tüm üye ülkeler paylaşmalı

Borrell, bir soru üzerine düzensiz göç konusuna da değinerek, "Bizim göç sorununun, bir Avrupa sorunu olduğu konusunda anlaşmamız gerekiyor. Tüm üye devletlerin bu yükü paylaşması gerektiğini anlaması gerekiyor. Komisyon olarak sunduğumuz yeni göç paktının amacı da budur ve üye devletler bunu tartışmakta." diye konuştu.

Bazı üye devletlerin, coğrafi olarak uzakta olması sebebiyle bunun sonuçlarının etkilerini hissetmediğini ancak diğer devletlerin ise sınırda bu konuyla yüzleştiğini ifade eden Borrell, "Bu bir Avrupa sorunudur. Dayanışmayı pratik anlamda da etkili kılmak için çözüm aramalıyız." dedi.

İrini Operasyonu’nun göç konusuyla ilgisi olmadığını vurgulayan Borrell, eleştirilerin aksine İrini’nin düzensiz göç için bir çekim unsuru haline gelmediğini belirtti.

NYT, Yunanistan’ın mültecilere uyguladığı eziyeti kaleme aldı: 'Keşke bombalar altında ölseydim'
DÜNYA
NYT, Yunanistan’ın mültecilere uyguladığı eziyeti kaleme aldı: 'Keşke bombalar altında ölseydim'

Çözüm Avrupa'dan gelmeli

Borrel, "İrini, Libya Sahil Güvenliğine ekipman ve eğitim sağlamaya hazır. Göç, İtalya ve Sicilya için çok önemli bir sorun ve tüm üye devletleri buna dahil etmeliyiz. Çözüm Avrupa'dan gelmeli." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan yaşamlarının kurtarılması ve insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Borrel, "Aynı zamanda düzenli göçün önünü açmak lazım. Avrupa'nın göçmenlere ihtiyacı var ama düzenli olarak gelmeliler. Güvenli ve adil olmak için göçün düzenlenmesi gerekiyor." dedi.

Abone Ol Google News
Tefeci şebekesini çökerten polis şoke eden bir gerçeği öğrendi: Doktor durumu olmayan hastalarını tefeciye yönlendiriyormuş

Tefeci şebekesini çökerten polis şoke eden bir gerçeği öğrendi: Doktor durumu olmayan hastalarını tefeciye yönlendiriyormuş

​Hipokrat yemini değil tefeci yemini etmiş.
PKKya darbe üstüne darbe

PKK'ya darbe üstüne darbe

İki ayrı bölgede operasyon: 14 terörist etkisiz!
Merkez Bankasındagörev değişimi

Ağbal görevden alınarak yerine Kavcıoğlu atandı.

Bakan Selçuk'tan kadın haklarına yönelik önemli açıklama.
Çok sayıda<br>atama gerçekleşti

Çok sayıda
atama gerçekleşti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
İzmir'de<br>damat dehşeti

İzmir'de
damat dehşeti

​Eşini, kayınvalidesini ve komşusunu öldürdü.
Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.
İki ayda<br>dört bin kurban

İki ayda
dört bin kurban

​PKK, Suriye'de gençleri zorla alıkoyarak kamplara götürüyor.
Kapatmayı<br>HDP istedi

Kapatmayı
HDP istedi

​Partilerin, kapatmaya ilişkin son 10 yıllık politikaları gündeme taşındı.
Sıra dışı hava olayları yaşayacağız

Sıra dışı hava olayları yaşayacağız

​Meteoroloji uzmanları uyardı...
Avrupa'nın infaz mafyası

Avrupa'nın infaz mafyası

​Yunan polisi mültecileri kelepçeleyip denize attı.
İstanbul'da<br>üçüncü dalga

İstanbul'da
üçüncü dalga

​Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz uyardı.
Erzincan'da<br>korkutan deprem

Erzincan'da
korkutan deprem

Saat 08.51'de Kemah'ta meydana geldi.
TIR ikiye bölündü

TIR ikiye bölündü

Bariyerleri yerinden söküp şarampole devrildi.
Sıcak atışma

Sıcak atışma

​Çin ve ABD tüm dünyanın gözü önünde söz dalaşına girdi.
Almanya’dan liyakat nişanı

Almanya’dan liyakat nişanı

​Koronavirüse karşı ilk aşıyı Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin bulmuştu.
Somut adım bekliyoruz

Somut adım bekliyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile görüşmesinde net mesajlar verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.