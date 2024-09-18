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Dünya

AB Google'ın 1,5 milyar euroluk para cezasını iptal etti

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, AB Komisyonunun teknoloji firması Google'a reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle kestiği 1,49 milyar avroluk para cezasını iptal etti.

13:11 - 18/09/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Alphabet çatısı altında yer alan Google'ın AB Komisyonunun kestiği para cezasına karşı açtığı davada kararını açıkladı.


Mahkeme, Google'a, internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı için AB Komisyonu tarafından 5 yıl önce kesilen 1,49 milyar avro para cezasını yürürlükten kaldırdı.


Kararda,
"Genel Mahkeme, Komisyonun Google AdSense ile ilgili kararını iptal etti"
ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, Komisyonun Google'a yaklaşık 1,5 milyar avro para cezası verdiği kararda yer alan sözleşme maddelerinin süresinin değerlendirilmesinde hatalar yapıldığına hükmetti.


AB Komisyonu, 2019'da Google'a, internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı için 1,49 milyar avro para cezası kesmişti.


Google AdSense, internet sitesi sahipleri ile reklam verenler arasında aracılık yapıyor.


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