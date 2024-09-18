AB Google'ın 1,5 milyar euroluk para cezasını iptal etti

Google Play Store'un çok satanlar listesinde yer alan +18 içerikli erotik ve pornografik kitapları Yeni Şafak gündeme getirmişti. Bu skandalı yine Yeni Şafak'ın Söz Milletin serisinde vatandaşlara sorduk. Hemen hiçbir vatandaşın bu durumdan haberdar olmadığına dikkat çekilirken; bir vatandaş, "Artık telefonlar çocuklarımız elinde. Neden satılıyor? Satılmasın" dedi. Diğer vatandaşlar ise bu kitapların denetlenip kaldırılması gerektiğini vurguladı.