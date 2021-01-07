AB Guaido'yu artık 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayacak

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'yu başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 'meşru devlet başkanı' olarak tanıdığını açıklamıştı.
AB'den yapılan açıklamada, Ulusal Meclis Başkanlığını kaybetmesinin ardından Juan Guaido'nun artık meşru devlet başkanı olarak tanınmasının mümkün olmadığını belirtildi.
ABD desteğini sürdürüyor
ABD ve İngiltere ise Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonunun kazandığı parlamento seçimlerini 'hileli' olarak nitelemiş, Guaido'yu ülkenin 'meşru devlet başkanı' olarak tanımaya devam ettiklerini bildirmişti.