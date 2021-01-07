Dünya AB Guaidoyu artık meşru devlet başkanı olarak tanımayacak
AVRUPA

AB Guaido'yu artık 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayacak

Avrupa Birliği, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu

artık ülkenin 'meşru devlet başkanı' olarak kabul etmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Ulusal Meclis Başkanlığını kaybetmesinin ardından Guaido'nun meşru devlet başkanı olarak tanınmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Juan Guaido
Juan Guaido

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'yu başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 'meşru devlet başkanı' olarak tanıdığını açıklamıştı.

AB'den yapılan açıklamada, Ulusal Meclis Başkanlığını kaybetmesinin ardından Juan Guaido'nun artık meşru devlet başkanı olarak tanınmasının mümkün olmadığını belirtildi.

ABD desteğini sürdürüyor

ABD ve İngiltere ise Guaido'yu 'meşru devlet başkanı' olarak tanımayı sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonunun kazandığı parlamento seçimlerini 'hileli' olarak nitelemiş, Guaido'yu ülkenin 'meşru devlet başkanı' olarak tanımaya devam ettiklerini bildirmişti.

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