Dünya AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü
ASYA

AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı görüşme yaptı.

Haber Merkezi AA
AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü
Aliyev ve Paşinyan

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından görüşmeleri hakkında paylaşımda bulundu.

Aliyev ile video konferans yöntemiyle görüşen Michel, Cumhurbaşkanı Aliyev ile yeniden temas kurmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Michel, "Azerbaycan ile ilişkileri güçlendirmenin, Güney Kafkaslar'da bölgesel güvenlik ve istikrarın AB için önemine vurgu yaptım." ifadesini kullandı.

Michel, Brüksel'de bir araya geldiği Paşinyan ile görüşmesi hakkında da "AB-Ermenistan ilişkilerini derinleştirme ve bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin derinlemesine görüşme yaptık." bilgisini verdi.

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