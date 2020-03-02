Dünya AB Koronavirüs Müdahale Ekibi kurdu
AVRUPA

AB 'Koronavirüs Müdahale Ekibi' kurdu

Brüksel'deki Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Von der Leyen, AB'nin koronavirüsün gündeme gelmesinin ardından konuyu yakından takip ettiğini ve bilgilendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

Haber Merkezi AA
AB'nin Brüksel'deki koronavirüs konulu basın toplantısı.
AB'nin Brüksel'deki koronavirüs konulu basın toplantısı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tipi koronavirüsle (Kovid-19) çok yönlü mücadele için "Koronavirüs Müdahale Ekibi" kurulduğunu duyurdu.

  • Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) Avrupa'da koronavirüsün yayılmasıyla alarm düzeyini ortadan "yükseğe" çıkardığını belirten Von der Leyen, Komisyonun çok yönlü mücadele için "Koronavirüs Müdahale Ekibi" kurduğunu açıkladı.

Von der Leyen, ekibin "tıbbi, ulaştırma ve ekonomi" olmak üzere üç ana başlık altında hareket edeceğini bildirdi.

Koronavirüs korkusu sağlık ocağı yaktırdı
OYNAT 00:32
Koronavirüs korkusu sağlık ocağı yaktırdı
İran'da öfkeli kalabalık, bir sağlık ocağına koronavirüs teşhisi konan hastaların getirildiği ve diğer hastalarla birlikte tutulduğu iddiası üzerine sağlık ocağını ateşe verdi.

Ekonomiye etkileri değerlendirilecek

Ekip tıbbi alanda, bilgi paylaşımı, araştırma-geliştirme, iyileştirme gibi konulara odaklanırken, ulaştırma alanında seyahat önerileri ve Schengen bölgesi gibi konuları ele alacak. Ekonomi alanında ise ekip koronavirüsün işletmelere, ticaret ve endüstriye etkilerini değerlendirecek.

Ekipte AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Ulaştırmadan Sorumlu Komisyon Üyesi Adina Valean ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni görev alacak.

Almanya İçişleri Bakanı koronavirüs nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı
DÜNYA
Almanya İçişleri Bakanı koronavirüs nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı
Merkelden flaş çağrı

Merkel'den flaş çağrı

Açık kapı politikası Avrupa'yı sonunda telaşlandırdı
Bugün İdlibden çekilirsek...

Bugün İdlib'den çekilirsek...

'Hükümet ne yapıyor' diyeceklerdi...
Çanakkalede, Dumlupınarda...

Çanakkale'de, Dumlupınar'da...

'Hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceğiz.'
24 terörist daha!

24 terörist daha!

Komandolar 2 ayrı sızmayı daha önledi.
940 şüpheli <br>vakadan pozitif vaka çıkmadı

940 şüpheli
vakadan pozitif vaka çıkmadı

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması.
'Ankara gücünü gösterdi'

'Ankara gücünü gösterdi'

​SİHA'ların operasyonu dünya basınında.

Gerçek mermi!

Gerçek mermi!

​Yunanistan, tatbikat görüntüsü ile katliam mı yapacak?
Kapıyı kilitleyip dövdüler

Kapıyı kilitleyip dövdüler

​7 yaşındaki Afgan göçmen Leyla, yaşadıklarını anlattı.
12 kişi daha öldü

12 kişi daha öldü

İran'da koronavirüs salgını giderek büyüyor.
Omuzlar üzerinde baş kalmayacak!

Omuzlar üzerinde baş kalmayacak!

Kılıçdaroğlu'na Atatürk'ün tarihi sözlerini hatırlattı..
32 PKK'lı öldürüldü!

32 PKK'lı öldürüldü!

Teröristlerin sızma girişimi başarıyla püskürtüldü.
Halka sorulacak!

Halka sorulacak!

​Türkiye'nin otomobilinde flaş gelişme...
'Bitti o iş' dedik!

'Bitti o iş' dedik!

Erdoğan, kendisine gelen telefonları anlattı
Böyle özür diledi

Böyle özür diledi

'​Elimizden gelen çabayı gösterdik ama koronavirüsü engelleyemedik'
2557 rejim unsuru...

2557 rejim unsuru...

Bakan Akar, sınırdan son rakamları açıkladı.
Birleşmiş Milletler uyuyor mu?

Birleşmiş Milletler uyuyor mu?

​Afgan göçmen isyan etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.