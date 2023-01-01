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Dünya

AB: Kur'an provokasyonuyla ilgili İsveç makamları adım atmalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Johannes Bahrke, yapılan eylemin AB değerlerine uygun olmadığını belirterek, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili İsveç makamlarının adım atması gerektiğini söyledi.

16:05 . 23/01/2023 Pazartesi
AA
AB komisyonu

AB komisyonu

Johannes Bahrke, AB Komisyonu sözcülerinin basın toplantısında, İsveç'teki olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İSVEÇ MAKAMLARI ADIM ATMALI"

Bu tür eylemlerin, AB'nin üzerine kurulu olduğu değerlerle uyumlu olmadığını belirten Bahrke, "
Daha önce de defalarca dediğimiz gibi ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve din temelli nefretin AB'de yeri yoktur. Bu, İsveç makamlarının ilgilenmesi, onların adım atması gereken bir konu."
ifadesini kullandı.

İSVEÇ'TE KUR'AN PROVOKASYONU

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.


#AB
#AB Komisyonu
#İsveç
#Kur'an-ı Kerim yakılması
29 dakika önce
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AB: Kur'an provokasyonuyla ilgili İsveç makamları adım atmalı
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