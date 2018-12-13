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AB Liderler Zirvesi başladı: Gündem Brexit - Son dakika haberleri

AB Liderler Zirvesi başladı: Gündem Brexit

AB liderlerini dış politika, ekonomik ve parasal birlik gibi konuları görüşmek için bir araya getiren 2 günlük zirve Brüksel'de başladı. Avrupa liderlerinin ana gündem maddelerinden biri de İngiltere ile varılan Brexit anlaşması olacak.

AA
Avrupa Birliği liderleri Brüksel'de bir araya geldi.
Avrupa Birliği liderleri Brüksel'de bir araya geldi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 28 liderini, Brexit, dış politika, ekonomik ve parasal birlik konularını görüşmek için iki günlüğüne Brüksel'de bir araya getiren AB Liderler Zirvesi başladı.

Liderlerin zirve öncesinde basına yaptığı açıklamalarda, İngiltere ile AB arasında geçen ay varılan Brexit anlaşmasını değiştirmenin mümkün olmayacağı mesajı ön plana çıktı.

Zirve'ye ilk gelen liderlerden İngiltere Başbakanı Theresa May, partisinin güvenoyunu almasına değinerek, artık Brexit anlaşmasının onaylanmasına odaklanmak gerektiğini söyledi.

İngiltere ve AB'de "anlaşmasız senaryoya" yönelik hazırlık yapıldığını aktaran May, anlaşma sağlamanının iki tarafın da yararına olacağını ifade etti.

Reuters
İngiltere Başbakanı May, zirveye beraberindeki heyet ile katıldı.

"Hızlı bir ilerleme beklemiyorum"

May, "AB Liderler Zirvesi'nde İngiliz parlamenterlerin siyasi ve yasal teminatlarla ilgili endişelerini dile getireceğim. Hızlı bir şekilde ilerleme kaydedebileceğimizi sanmıyorum. Ancak gerekli teminatlar üzerinde çalışmaya başlayabileceğimizi ümit ediyorum." açıklamasında bulundu.

May, bir sonraki genel seçimlerin 2022'de olacağını anımsatarak, bu seçimlerde parti liderliğine aday olmayacağını teyit etti.

"27 ülkenin kabul ettiği anlaşmayı değiştiremeyiz"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvede bütçe konularının yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında artan gerginlik ile Sırbistan ve Kosova'nın ele alınacağını duyurdu.

Diğer gündem maddesinin Brexit olduğuna dikkati çeken Merkel, "27 AB ülkesinin kabul ettiği Brexit anlaşmasını değiştiremeyiz." dedi.

Merkel, İngiltere'nin ihtiyaç duyduğu ilave teminatların ise görüşülebileceğini söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Brexit konusunda siyasi bir tartışma gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Yasal bağlayıcılığı bulunan bir anlaşmayı tekrar müzakereye açamayız." diye konuştu.

"Anlaşmayı tekrar müzakereye açmak mümkün değil"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İngiltere Başbakanı May'e gerekli yardımı sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, bunun özellikle "tedbir maddesine" ilişkin detayları daha açık hale getirmekle olabileceğini vurguladı.

"Brexit anlaşmasını tekrar müzakereye açmak mümkün değil" vurgusu yapan Rutte, İngiltere'nin AB'den çıkma kararı aldığını, bazı kırmızı çizgiler çizdiğini hatırlatarak, mevcut anlaşmanın varılabilecek tek anlaşma olduğunu ifade etti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da anlaşmanın tekrar müzakere edilmeyeceğinin altını çizerek, AB ile İngiltere arasında gelecekte inşa edilecek ilişki hakkında daha detaylı konuşulabileceğini söyledi.

"İki tarafın da anlaşmaya ihtiyacı var"

  • Estonya Başbakanı Juri Ratas, zirvenin ana gündem maddelerinin bütçe, Brexit ve Ukrayna olacağını söyleyerek, "AB'nin de İngiltere'nin de anlaşmaya varılmasına ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.
  • Ukrayna'daki gelişmeleri de ele alacaklarını aktaran Ratas, AB'nin Ukrayna halkını ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruması gerektiğini dile getirdi.

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