AB Mart sonuna kadar 11 bin Ukrayna askeri eğitecek

Josep Borrell'e göre, üye devletlerin tümü bu eğitim misyonunun elde ettiği sonuçlardan memnun. Özellikle muharebe tankları Ukrayna'ya vardığında ve bu muharebe tanklarının mürettebatının eğitilmesi gerektiğinde, AB'nin daha fazlasını yapmaya kararlı olduğunu belirtti.





Borrell ayrıca AB Savunma Bakanlarına birbirini tamamlayan üç aşamaya dayalı bir yaklaşım önerdi.





İlk olarak, Avrupa Barış Aracı (EPF) aracılığıyla 1 milyar Euro'luk yeni bir destek paketi önerdi. Borrell'e göre bu paket, ulusal stoklardan gelmesi gereken mühimmatın derhal teslim edilmesinin karşılanmasına yardımcı olacak.





EU NeighboursEast'in haberine göre ikinci olarak Borrell, AB'nin Avrupa Savunma Ajansı aracılığıyla bir kez daha 155 mm'lik mühimmat tedarik etmek için endüstriye yönelik ortak bir talepler paketini koordine etmesi gerektiğini söyledi. Borrell bu amaçla 1 milyar Euro daha teklif etti.





Borrell tarafından önerilen üçüncü bir sütun, Avrupa savunma sanayisinin AB ordularının talebini karşılama kapasitesinin artırılmasını içeriyor.





Borrell, "Bu prosedür üzerinde genel bir mutabakat var ancak bekleyen sorular da var" dedi. Aynı zamanda Bakanların, "Ukrayna'yı mümkün olduğu kadar çok ve mümkün olan en kısa sürede desteklemek hedefi üzerinde" anlaştıklarını da belirtti.



