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Dünya

AB Mart sonuna kadar 11 bin Ukrayna askeri eğitecek

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell tarafından yapılan açıklamaya göre AB Askeri Yardım Misyonu, Mart ayının sonuna kadar 11 binden fazla Ukrayna askerini eğitecek. Sayının ise yıl sonunda 30 binin üzerine çıkması bekleniyor.

15:08 . 9/03/2023 Perşembe
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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Ukrayna askerlerine verilecek eğitimi duyurdu

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Ukrayna askerlerine verilecek eğitimi duyurdu

Josep Borrell'e göre, üye devletlerin tümü bu eğitim misyonunun elde ettiği sonuçlardan memnun. Özellikle muharebe tankları Ukrayna'ya vardığında ve bu muharebe tanklarının mürettebatının eğitilmesi gerektiğinde, AB'nin daha fazlasını yapmaya kararlı olduğunu belirtti.


Borrell ayrıca AB Savunma Bakanlarına birbirini tamamlayan üç aşamaya dayalı bir yaklaşım önerdi.


İlk olarak, Avrupa Barış Aracı (EPF) aracılığıyla 1 milyar Euro'luk yeni bir destek paketi önerdi. Borrell'e göre bu paket, ulusal stoklardan gelmesi gereken mühimmatın derhal teslim edilmesinin karşılanmasına yardımcı olacak.


EU NeighboursEast'in haberine göre ikinci olarak Borrell, AB'nin Avrupa Savunma Ajansı aracılığıyla bir kez daha 155 mm'lik mühimmat tedarik etmek için endüstriye yönelik ortak bir talepler paketini koordine etmesi gerektiğini söyledi. Borrell bu amaçla 1 milyar Euro daha teklif etti.


Borrell tarafından önerilen üçüncü bir sütun, Avrupa savunma sanayisinin AB ordularının talebini karşılama kapasitesinin artırılmasını içeriyor.


Borrell, "Bu prosedür üzerinde genel bir mutabakat var ancak bekleyen sorular da var" dedi. Aynı zamanda Bakanların, "Ukrayna'yı mümkün olduğu kadar çok ve mümkün olan en kısa sürede desteklemek hedefi üzerinde" anlaştıklarını da belirtti.


#Avrupa Birliği
#komisyon
#başkan yardımcısı
5 dakika önce
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AB Mart sonuna kadar 11 bin Ukrayna askeri eğitecek
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