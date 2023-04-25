AB ortak gaz alımına başlıyor

19. yüzyılda kömürün, 20. yüzyılda petrolün ve 21. yüzyılda da doğalgazın öne çıktığı bir dönem yaşandı. Her ne kadar bu dönemde yenilenebilir enerjinin kullanımı giderek artsa da, doğalgaz evde kullanımı, elektrik üretiminde kullanımı ve doğrudan sanayide kullanımı nedeniyle halen ana enerji kaynaklarından birisidir. Bununla beraber, doğalgaz her ne kadar fosil yakıt olsa da temiz olması ve birçok ülkede yaygın kullanımı nedeniyle hem doğalgazı tüketen hem de doğalgaz kaynaklarına sahip olan ülkeler