AB Rus muhalif gazeteciye 25 yıl hapis cezası verilmesini kınadı

Almanya, Rusya'da muhalif siyasetçi ve savaş karşıtı Vladimir Kara-Murza'ya, "vatana ihanet" ve "Rus ordusu hakkında yalan haber yayma" suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası verilmesini sert şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Hükümet adına kararı mümkün olan en sert şekilde kınıyoruz. Bu karar da diğerleri gibi eleştirel sesleri caydırmayı, dışlamayı ve bastırmayı amaçlamaktadır." dedi.