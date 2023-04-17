AB Rus muhalif gazeteciye 25 yıl hapis cezası verilmesini kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB), Rusya'da muhalif siyasetçi ve aktivist Vladimir Kara-Murza'ya 25 yıl hapis cezası verilmesini en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkanlar üzerinde baskı kurulduğunu savunan Borrell, Kara-Murza hakkındaki davanın bağımsız bir mahkemede adil bir yargılama için gerekli uluslararası standartları karşılamadığını, duruşmaların gözlemcilere kapalı olduğunu ifade etti.
Siyasi gerekçelerle tutuklananların serbest bırakılması için Rus hükümetine çağrıda bulunan Borrell, Ukrayna'daki savaş, yabancı ajanlar ve istenmeyen kuruluşlarla ilgili yasaları değiştirmesi için Rusya'ya çağrı yaptı.