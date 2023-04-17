Almanya muhalif siyasetçiye verilen 25 yıl hapis cezası nedeniyle Rusya'yı kınadı

Vladimir Kara Murza
Almanya, Rusya'da muhalif siyasetçi ve savaş karşıtı Vladimir Kara-Murza'ya, "vatana ihanet" ve "Rus ordusu hakkında yalan haber yayma" suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası verilmesini sert şekilde kınadı.
Sözcü Sasse, Kara-Murza ve haksız yere tutulan diğer tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Rusya'da muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza, "vatana ihanet" ve "Rus ordusu hakkında yalan haber yayma" suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.