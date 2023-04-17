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Dünya

Almanya muhalif siyasetçiye verilen 25 yıl hapis cezası nedeniyle Rusya'yı kınadı

Almanya, Rusya'da muhalif siyasetçi ve savaş karşıtı Vladimir Kara-Murza'ya, "vatana ihanet" ve "Rus ordusu hakkında yalan haber yayma" suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası verilmesini sert şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Hükümet adına kararı mümkün olan en sert şekilde kınıyoruz. Bu karar da diğerleri gibi eleştirel sesleri caydırmayı, dışlamayı ve bastırmayı amaçlamaktadır." dedi.

14:37 . 17/04/2023 Pazartesi
AA
Vladimir Kara Murza

Vladimir Kara Murza

Almanya, Rusya'da muhalif siyasetçi ve savaş karşıtı Vladimir Kara-Murza'ya, "vatana ihanet" ve "Rus ordusu hakkında yalan haber yayma" suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası verilmesini sert şekilde kınadı.


Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, Berlin'de yaptığı açıklamada,
"Hükümet adına kararı mümkün olan en sert şekilde kınıyoruz. Bu karar da diğerleri gibi eleştirel sesleri caydırmayı, dışlamayı ve bastırmayı amaçlamaktadır."
dedi.

Sasse, Kara-Murza ile ilgili kararın,
"Rus adalet sisteminin kendisine ve birçok yurttaşına karşı yargıyı nasıl araçsallaştırdığını ve Rusya'da baskının ne kadar şaşırtıcı bir düzeye ulaştığını gösterdiğini"
söyledi.

Sözcü Sasse, Kara-Murza ve haksız yere tutulan diğer tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.


Rusya'da muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza, "vatana ihanet" ve "Rus ordusu hakkında yalan haber yayma" suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.



#Almanya
#Rusya
#Vladimir Kara-Murza
5 dakika önce
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