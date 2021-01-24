AB teknoloji devlerini ifadeye çağırdı

Avrupa Birliği (AB), dört teknoloji devi Amazon, Apple, Facebook ve Alphabet’in yöneticilerini, 1 Şubat’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek oturuma davet etti. Reuters’ın aktardığına göre, teknoloji devlerine gönderilen davette, “Planlanan oturumun amacı, dünya çapında lider dört platform şirketinin yöneticileri ile, mevcut iş modelleri ve değişen pazar koşullarının zorluklarıyla karşılaştıklarında ortaya koyacakları gelecek konseptleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunmaktır” ifadeleri kullanıldı.

Davette ayrıca, “Etkinlik, Avrupa Parlamentosu üyelerini dijital sektör için potansiyel yeni düzenlemelerle ilgili yaklaşan tartışmalara hazırlamaya katkıda bulunacaktır. Tüm bu nedenlerden dolayı, bu davetiyenin sadece şirket CEO’ları için olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz” denildi. AB’nin, oturum tarihini Şubat veya Mart ayında herhangi bir güne değiştirmeye hazır olduğu kaydedilirken, konuya yakın kaynaklar, teknoloji devlerinin daveti kabul edeceğinden şüphe ediyor. Avrupa Parlamentosu, önümüzdeki aylarda, Avrupa Komisyonu’nun, şirketleri rakipleriyle daha adil bir şekilde yarışmaya ve çevrimiçi sahte haberler ve zararlı içeriklerle daha fazla mücadele etmeye zorlayacak ya da onları ağır para cezaları ile karşı karşıya bırakacak önerilerine veri sağlayacak.

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