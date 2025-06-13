AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski: "Bu bölgede gerilimin artırılması ateşle oynamaktır"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde geldikleri Şanlıurfa'da, ilk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Hasan Şıldak tarafından karşılanan Ossowski'nin, valilik şeref defterini imzalamasının ardından makam odasına geçildi. Vali Şıldak tarafından günün anısına Büyükelçi Ossowski'ye Göbeklitepe tablosu hediye edildi.

Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Ossowski ve beraberindeki heyet Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret etti. Gülpınar, heyetin Şanlıurfa'ya yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, tarihi, kültürü ve medeniyetiyle farklı bir şehir olan Şanlıurfa'yı kendilerine detaylı bir şekilde tanıtacaklarını söyledi.

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