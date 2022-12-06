​AB ve Batı Balkanlar ortaklığı ilerletmeyi hedefliyor

AB, Arnavutluk'un başkentinde yapılacak zirveyi Arnavutluk, Bosna, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan liderlere zengin ekonomik blok içinde gelecekleri olduğunu söylemek ve onlara sadece vaatler yerine somut işaretler vermek için kullanmak istiyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşa girmesinden bu yana, AB'nin üst düzey diplomatı Josep Borrell, bloğun altı ülkeyle angajmanını artırmanın Avrupa'nın güvenliğini sürdürmek için her zamankinden daha önemli olduğunu tekrarlıyor.

AP'ye göre Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri savaş nedeniyle daha da kötüleşirken, Balkanlar'da da gerilim arttı ve AB, sınırlarına yakın diğer parlama noktalarından kaçınmak istiyor.

Zirvede kabul edilecek deklarasyon taslağına göre AB, “Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği üyelik perspektifine olan tam ve kesin taahhüdünü” yineleyecek ve görevdeki ülkelerle katılım müzakerelerinin hızlandırılması çağrısında bulunacak.

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Buna karşılık AB, Batı Balkanlar'daki ortaklarından tam dayanışma beklemekte ve onların kendi dış politikalarıyla tamamen uyumlu hale gelmesini istemektedir.

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