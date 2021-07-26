Dünya AB ve İtalyadan Tunustaki darbeye ilişkin ortak açıklama Siyasi ve ekonomik istikrar lehineyiz
AFRİKA

AB ve İtalya'dan Tunus'taki darbeye ilişkin ortak açıklama: Siyasi ve ekonomik istikrar lehineyiz

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Avrupa Birliği AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Tunus'taki darbeyi görüştü. Konuya ilişkin İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İtalya ve Avrupa Birliği, Tunus'ta siyasi ve ekonomik istikrar lehine ortak taahhüdü yeniden teyit etti." denildi.

Haber Merkezi AA
AB ve İtalyadan Tunustaki darbeye ilişkin ortak açıklama: Siyasi ve ekonomik istikrar lehineyiz
Josep Borrell - Di Maio

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesinde Tunus'taki darbeyi ele aldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşme, İtalya ve Avrupa Birliği'nin, ülkedeki son endişe verici gelişmelere azami dikkat gösterdiğini ortaya koydu ve siyasi ve ekonomik istikrar lehine ortak taahhüt yeniden teyit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Tunus'taki darbe

Tunus'ta dün hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

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