​AB ve Ukrayna'dan BMGK'ya 'Acilen toplanın' çağrısı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medyadaki mesajında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine sözde barışı koruma misyonu gönderme talimatını içeren kararnamesi Ukrayna'ya karşı yeni bir açık saldırganlık, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir." ifadesini kullandı.

"EN KISA SÜREDE TOPLANIN"

Borrell, BM Güvenlik Konseyinin en kısa sürede konuyla ilgili toplanması gerektiğini ifade etti.

UKRAYNA DA ÇAĞRI YAPTI: ACİLEN TOPLANMALI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplanmaya çağırdı.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'nın yasa dışı hareketleri nedeniyle BMGK'nin acil toplanmasını talep ettiğini duyurdu.

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OYNAT 02:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür mücadelesi zulüm düzeninin değişmesi içindir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında açıklamalarda bulundu. 'Türkiye'nin 'Dünya 5'ten büyüktür' mücadelesi sömürü ve zulüm üzerine inşa edilen bu düzenin değişmesi içindir.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz insanı, insanın kurdu olarak değil şifası olarak görüyoruz. Çünkü insan eşref-i mahlukattır, yaratılmışların en şereflisidir. İnsanı değersizleştiren her türlü yaklaşımı reddediyoruz.' ifadelerini kullandı.

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ABD: İŞGAL İÇİN TASARLANMIŞ BİR TİYATRODAN BAŞKASI DEĞİL

ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması çağrısına destek verdi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın Donbas bölgesiyle ilgili kararına "Bu, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sebepsiz bir ihlalidir." diyerek tepki gösterdi.

Greenfield, Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması çağrısını desteklediklerini belirterek, "Güvenlik Konseyi, Rusya'dan bir BM üyesi devlet olan Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymasını talep etmelidir." dedi.

Rusya'nın eylemenin, Minsk Anlaşmalarının reddi ve 2015 BM Güvenlik Konseyi kararının ihlali olduğunu vurgulayan Greenfield, "Rusya'nın duyurusu, görünüşe göre Ukrayna'yı daha fazla işgal etmek için bir bahane yaratmak amacıyla tasarlanmış bir tiyatrodan başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD Büyükelçisi, "Her BM üye devletinin bir sonraki adımda bir payı vardır. Rusya'nın eylemleri, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana, bir ülkenin başka bir ülkenin sınırlarını tek taraflı olarak yeniden çizemeyeceği ilkesini savunan uluslararası düzeni tehdit ediyor. Bu ilke, tüm üye devletlerin sürdürmeyi taahhüt ettiği BM Şartı'nda yer almaktadır." ifadelerini paylaştı.

"Ukrayna'nın egemen topraklarını gasp etmeye yönelik bu küstah girişim karşısında hepimiz Ukrayna'nın yanında durmalıyız." diyen Greenfield, bu krize karşı kimsenin tarafsız kalmaması gerektiğini belirtti.

ÖZGÜN Rusya- Ukrayna Krizinde Son Durum: 3. Dünya Savaşı başladı mı?

BMGK 05.00'TE TOPLANACAK

BMGK, TSİ ile 05.00'te Ukrayna gündemiyle acil oturum düzenleyecek.

RUSYA'NIN VETO HAKKI VAR

Konseyin 5 daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın alınan kararları veto hakkı bulunuyor.

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NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.