AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Gazze'de olanlar 'katliam'

Brüksel'de düzenlenen 25'inci İnsan Hakları Forumu'nda konuşan Borrell, Gazze'deki duruma değinerek "İsrail'in kendini savunmaya hakkı olsa da bu kadar sivil kayıp verilmesini kimse kabul edemez." dedi.

Borrell, "7 Ekim'deki Hamas saldırısının katliam olduğunu ancak İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin de katliam olduğunu" belirterek, "Bir dehşet diğerini haklı çıkarmaz." söylemini yineledi.

"Kaç kurban var? Kimse bilmiyor. 15 bin deniliyor ama belki de yıkıntıların altında çok daha fazlası var." diyen Borrell, uluslararası camianın gitgide daha fazla ses çıkardığını ve bu dehşetin durdurulmasını istediğini belirtti.