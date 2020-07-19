AB zirvesi 'ekonomik kurtarma' paketinde kilitlendi: Uzlaşma sağlanamadığı için zirve uzatıldı

AB Konseyi Başkanı Sözcüsü Barend Leyts, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB üyesi ülke liderlerini 17-18 Temmuz'da Brüksel'de fiziksel olarak bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nin uzatıldığını açıkladı.

Leyts, liderlerin bugün tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

ZİRVEDE BÜTÇE BELİRLENECEK

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği zirveye, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor.

Zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı müzakere ediliyor.

Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak denetim mekanizmasıyla koşulları ele alıyor.

ÜYE ÜLKELERİN NE ORANDA KATKI SAĞLAYACAĞI TARTIŞILIYOR

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de müzakere eden liderler, bütçenin boyutunu, harcama alanlarını ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacaklarını tartışıyor.

Üye ülkelerin oy birliğiyle belirlenecek kurtarma paketi ve gelecekteki bütçe konusunda anlaşma sağlanması için AB ülkeleri arasında zorlu müzakereler gerçekleşiyor.