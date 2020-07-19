Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya AB zirvesi ekonomik kurtarma paketinde kilitlendi Uzlaşma sağlanamadığı için zirve uzatıldı
AVRUPA

AB zirvesi 'ekonomik kurtarma' paketinde kilitlendi: Uzlaşma sağlanamadığı için zirve uzatıldı

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin lideri, koronavirüsün ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve gelecekteki bütçe konusunda iki gündür devam eden müzakerelerde anlaşma sağlayamazken, zirve programı bir gün uzatıldı.

Haber Merkezi AA
Anlaşma sağlanamadığı için zirve 1 gün uzatıldı.
Anlaşma sağlanamadığı için zirve 1 gün uzatıldı.

AB Konseyi Başkanı Sözcüsü Barend Leyts, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB üyesi ülke liderlerini 17-18 Temmuz'da Brüksel'de fiziksel olarak bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nin uzatıldığını açıkladı.

  • Leyts, liderlerin bugün tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

ZİRVEDE BÜTÇE BELİRLENECEK

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği zirveye, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor.

Zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı müzakere ediliyor.

  • Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak denetim mekanizmasıyla koşulları ele alıyor.

ÜYE ÜLKELERİN NE ORANDA KATKI SAĞLAYACAĞI TARTIŞILIYOR

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de müzakere eden liderler, bütçenin boyutunu, harcama alanlarını ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacaklarını tartışıyor.

Üye ülkelerin oy birliğiyle belirlenecek kurtarma paketi ve gelecekteki bütçe konusunda anlaşma sağlanması için AB ülkeleri arasında zorlu müzakereler gerçekleşiyor.

Yağma ABD'den Avrupa başkentlerine sıçradı
OYNAT 00:00
Yağma ABD'den Avrupa başkentlerine sıçradı
Belçika'da binlerce kişi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi nedeni ile artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. Gösteri yapan grubun bir kısmı olaysız dağılmasına rağmen bir kısmı dükkanları yağmaladı.
Abone Ol Google News
Mehmetçik 45 km derinde

Mehmetçik 45 km derinde

​PKK'yı dağıtmak için Mehmetçik'in öncelikle hedefi Mahmur kampı.
Kahvesine ilaç atıp tecavüz etti

Kahvesine ilaç atıp tecavüz etti

​HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın anlattı: Benim dokunulmazlığım var dedi...
Burada doğdukburada öleceğiz

Burada doğduk
burada öleceğiz

Azeriler, Ermenilerin top atışlarına rağmen evlerini terk etmiyor.
60 yıllık<br>hayal gerçek oldu

60 yıllık
hayal gerçek oldu

​Yerli otomobil için ilk harç atıldı.
İslam dünyasından<br>tebrikler geliyor

İslam dünyasından
tebrikler geliyor

​Ayasofya kararının ardından tebrik mektupları yağdı.
Yerli batarya<br>ile yola çıkacak

Yerli batarya
ile yola çıkacak

​60 yıllık yerli otomobil serüveninde tarihi bir dönüm noktası.
Şam tiyatrosu

Şam tiyatrosu

​Halksız ülkede seçime gidiyor.
Katliamdan soruşturma

Katliamdan soruşturma

​Yemen'de katliam suçlarına ortak oldu.
ABD'de<br>maske tartışması

ABD'de
maske tartışması

​ABD Başkanı Trump maske kararını onaylamayacağını açıkladı.
Zulümlerinin sınırı yok

Zulümlerinin sınırı yok

İşgalci İsrail, Kudüs'te bir Filistinli ile oğluna evlerini yıktırdı.
'Hakkınızı helal edin'

'Hakkınızı helal edin'

Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro ve not bıraktı.
8 maçlık hasret bitti

8 maçlık hasret bitti

​Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Gözleri kamaştırdı

Gözleri kamaştırdı

​Türkiye'nin Otomobili'nin yeni fotoğrafları ilgi topladı.
Bu saatlere dikkat!

Bu saatlere dikkat!

​Meteoroloji sıcak havaya karşı uyardı.
Beş ili <br>özellikle açıkladı

Beş ili
özellikle açıkladı

Bakan Koca, son 3 günün detaylarını paylaştı.
Faul kime yapıldı?

Faul kime yapıldı?

​Galatasaray-Göztepe maçında tartışma çıkaran karar.
Dadaşlar yeniden Süper Lig'de

Dadaşlar yeniden Süper Lig'de

​Hatayspor'un ardından Erzurumspor da Süper Lig'de.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.