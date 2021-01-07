ABC muhabiri kendini ABD'nin kana buladığı Ortadoğu ülkelerinden birindeymiş gibi hissetti: Şu an Kabil'de değilim, Bağdat'ta değilim Amerika'dayım!
ABD'deki olaylar Amerikan basınının dengesini bozdu. Tarihinin en ilginç günlerinden birini yaşayan ABD'de medya şaşkınlığını gizleyemiyor. ABC kanalı muhabiri anons geçerken, kendisini ABD'nin kana buladığı Ortadoğu ülkelerinden birindeymiş gibi hissettiğini söyledi. Muhabir yaşadığı şaşkınlığı bu cümleyle anlattı: "Bağdat'ta değilim, Kabil'de değilim, yurt dışında tehlikeli bir durumda değilim Amerika'dayım. Bunu bilmek korkunç."
ABD tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşıyor. ABD'deki olaylar Amerikan basınının dengesini bozdu.
ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.
ABD'li muhabirler ise olay yerlerinden anons geçerken, kendilerini ABD'nin müdahaleleri ile kana bulanan Ortadoğu ülkelerinde gibi hissettiklerini ifade etti.
BURASI BAĞDAT DEĞİL WASHİNGTON!
ABC kanalı muhabiri yaşanan olayları anlatırken yaşadığı şaşkınlığı bu cümleyle anlattı: Bağdat'ta değilim, Kabil'de değilim, yurt dışında tehlikeli bir durumda değilim Amerika'dayım. Bunu bilmek korkunç.