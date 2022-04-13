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Dünya ABD açısından kaygı verici Çin ve Rusyanın uzay filoları ile ilgili çarpıcı tespit
AMERİKA

'ABD açısından kaygı verici': Çin ve Rusya'nın uzay filoları ile ilgili çarpıcı tespit

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) uzayda güvenlik raporunda, Çin ve Rusya'nın uzay filolarının yaklaşık yüzde 70 oranında büyüdüğü ve bu iki ülkenin uzay konusunda uluslararası normlar oluşturmaya çalıştığı iddia edildi.

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Haber Merkezi AA
ABD açısından kaygı verici: Çin ve Rusyanın uzay filoları ile ilgili çarpıcı tespit
Çin ve Rusya'nın uzay filoları 2019'dan bu yana yüzde 70 arttı.

DIA, "2022 Uzayda Güvenlik Sınamaları" başlıklı rapor yayımladı.

  • Raporda "2019-2021 arasında Çin ve Rusya'nın operasyonel uzay filoları yaklaşık yüzde 70 oranında büyüdü. Bu son ve devam eden büyüme, Çin ve Rusya'nın toplam uydu filolarını yüzde 200'den fazla artırdığı 2015-2018 dönemini takip ediyor." ifadesi kullanıldı.

Her iki ülkenin uydu iletişimi (SATCOM), uzaktan algılama, navigasyon teknolojisi gibi alanlarda kapasitelerini modernize etmeye çalıştığına işaret edilen raporda, 2019'un başından bu yana, rakip uzay operasyonlarının da dünya çapında hız ve kapsam açısından büyüdüğü; Çin ve Rusya'nın uzayda karşı koyma kapasitelerinin de olgunlaşmaya devam ettiği ve yörünge tıkanıklığının arttığı belirtildi.

"ABD AÇISINDAN KAYGI VERİCİ"

Raporda, Çin ve Rusya'nın yanı sıra Kuzey Kore ve İran'ın da özellikle ABD açısından kaygı verici şekilde uzay çalışmaları yürüttüğüne işaret edildi.

Çin'in ve Rusya'nın uydu ve uzay aracı kapasitesine yönelik detaylı bilgiler içeren raporda şunlar kaydedildi:

"Özellikle Çin ve Rusya, ABD'nin uzay tabanlı sistemlere olan bağımlılığını fırsat bilerek ABD'nin uzay alanındaki pozisyonuna meydan okumak için çeşitli araçlar geliştiriyor. Pekin ve Moskova, uzay konusunda yeni küresel normal yaratma niyetiyle kendilerini lider uzay güçleri olarak konumlandırmaya çalışıyor. Uzay ve uzayda karşı koyma yeteneklerini kullanarak ABD'nin küresel liderliğinin altını oymayı hedefliyor. İran ve Kuzey Kore, uzay tabanlı iletişim ve navigasyonu engellemek veya etkilerini azaltmak için elektronik savaş kapasitelerini geliştirmeye devam edecek."

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