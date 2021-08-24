Dünya ABD askerinden Kabilde barkodlu tahliye
ORTADOĞU

ABD askerinden Kabil'de barkodlu tahliye

ABD askerleri Afganistan'dan "barkodlu" tahliye başlattı. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan tahliye edilecek kişilere, üzerinde barkod bulunan bileklik takan ABD askerleri, tahliye öncesi barkodu okutup sisteme kaydediyor.

Haber Merkezi AA
ABD askerinden Kabilde barkodlu tahliye
ABD askerinden Kabil'de barkodlu tahliye.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye çalışmaları hızla devam ediyor.

ABD'nin Kabil'den tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos gününe kısa bir süre kala, Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye operasyonları hız kazandı.

Havalimanında görev yapan güvenlik güçleri tahliye mesaisini gece gündüz sürdürüyor.

TAHLİYE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Afganistan'da görevli vatandaşlarını ve kendi bünyelerinde çalışan Afganları tahliye etmek için yoğun bir mesai yürüten güvenlik güçleri, tahliye işlemlerinde karışıklık yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor.

BARKODLU BİLEKLİK TAKIYORLAR

Havalimanında tahliye edecekleri kişilere, üzerinde barkod bulunan bileklik takan ABD askerleri, uçağa binmeden önce kişilerin bileğindeki barkodu okutarak sisteme kaydediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

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