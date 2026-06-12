ABD, Avrupa’daki NATO güçlerini azaltıyor: Uçak ve gemi sayısında düşüş planı

New York Times'ın iki üst düzey Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin Avrupa'daki NATO operasyonları için tahsis ettiği uçak ve savaş gemilerinin sayısını önemli ölçüde azaltmayı planladığını savundu.

Haberde ABD'nin NATO'ya tahsis ettiği F-16 ve F-15E savaş uçaklarının sayısının yaklaşık 150'den 100'e, deniz gözetleme uçaklarının sayısının ise 26'dan 15'e indirileceği, 8 hava yakıt ikmal uçağının ise tamamen çekileceği bildirildi.

Avrupa'nın savunması için daha önce görevlendirilen iki bombardıman uçağı grubundan birinin de başka bir bölgeye kaydırılacağının aktarıldığı haberde, füze taşıma kapasitesine sahip bir denizaltı ile bir uçak gemisinin ise başka bölgelerde konuşlandırılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan NATO Sözcüsü Allison Hart, "NATO'nun savunma planları, ihtiyaç duyduğumuz kuvvetleri ve yetenekleri ortaya koymaktadır. NATO Kuvvet Modeli, ulusal kuvvetlerin İttifak'a sunulması için genel çerçeveyi oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tarihsel olarak, ABD kuvvetlerine ve yeteneklerine aşırı bir bağımlılığın oluştuğunu vurgulayan Hart, Avrupa ve Kanada savunmaya daha fazla yatırım yapıp daha fazla yetenek geliştirdikçe, sorumluluk dengesinin değişebileceğini bildirdi.

Sözcü, şöyle devam etti:

"Bu değişiklik, tek bir müttefike aşırı bağımlılığı azaltarak NATO'nun savunma planlarını güçlendirecektir ve İttifak içinde yaşanan daha geniş bir değişimin yansımasıdır. Bu, NATO'yu önümüzdeki on yıllar için daha sürdürülebilir bir zemine oturtmakla ilgilidir."

Hart ayrıca ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) tarafından 3 Haziran'da yapılan açıklamaya atıfta bulundu.

Söz konusu açıklamada EUCOM, Washington'ın NATO Kuvvet Modeli'ne yaptığı katkıları azaltacağını ve Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesini beklediğini kaydetmişti.



