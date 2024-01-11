ABD ayakta: Okullara bomba ihbarı yapılıyor

Washington DC Polis Departmanının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Washington'da aynı anda birkaç okula bomba ihbarı içeren e-postalar gönderildi.

Öte yandan Holy Cross Koleji sosyal medyada yaptığı açıklamada, okulun tahliye edildiğini ve yapılan incelemenin ardından herhangi bir şüpheli paket veya tehlikeye rastlanmadığını kaydetti.