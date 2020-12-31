ABD Bağdat Havalimanı’ndaki askeri üssüne hava savunma sistemi yerleştirdi

Hayat

İç pilavın en görkemlisi: Kestaneli iç pilavı

Kış aylarına girdiğimiz bu zamanlarda sizleri bu mevsime özlü tariflerle buluşturmak istiyoruz. Tadına doyamayacağınız tarifimiz kestaneli iç pilavı. Lezzetinin yanında bir o kadar da sağlıklı. Özellikle çocukların gelişiminde büyük rol oynayan kestane, hafıza eksikliğine çok iyi geliyor. Peki kestaneli iç pilavı tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolay gelsin...