Dünya ABD Bağdat Havalimanındaki askeri üssüne hava savunma sistemi yerleştirdi
AMERİKA

ABD Bağdat Havalimanı’ndaki askeri üssüne hava savunma sistemi yerleştirdi

İranlı General Kasım Süleymani ile Iraklı Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ölüm yıldönümü yaklaşırken, ABD Irak’ta aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Bağdat Havalimanı’ndaki Victoria askeri üssüne hava savunma sistemi yerleştirdi.

Haber Merkezi İHA
ABD askeri yetkilileri Süleymani ile Mühendis’in ölüm yıldönümünde saldırıların artması konusunda uyarıda bulundu.
ABD askeri yetkilileri Süleymani ile Mühendis’in ölüm yıldönümünde saldırıların artması konusunda uyarıda bulundu.

Geçtiğimiz yılın başında Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD’nin düzenlediği operasyonu sonucu ölen İranlı General Kasım Süleymani ile Iraklı Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ölüm yıldönümü yaklaşırken, ABD Irak’ta aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Bağdat Havalimanı’ndaki Victoria askeri üssüne hava savunma sistemi konuşlandığı belirtildi.

Irak basınında yer alan haberde, ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına konuşlanan C-RAM Hava Savunma Sistemi’nin aynısı Bağdat Havalimanı’ndaki Victoria askeri üssüne hava savunma sistemi konuşlandı.

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İkisi de ABD saldırısında öldürülmüştü

Amerikan yönetimi son zamanlarda ABD misyonu ile askeri üslerine artan saldırıların arkasında İran yanlısı silahlı grupların durduğunu iddia ederken, ABD askeri yetkilileri Süleymani ile Mühendis’in ölüm yıldönümünde saldırıların artması konusunda uyarıda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020’de, Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD’nin düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.

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