Dünya ABD basını Ankara-Washington arasındaki anlaşmayı yazdı Türkiye zafer kazandı
AMERİKA

ABD basını Ankara-Washington arasındaki anlaşmayı yazdı: Türkiye zafer kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Türk ve Amerikan heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmeler uzlaşma ile sonuçlandı. Varılan mutabakatı değerlendiren Amerikan New York Times gazetesi konuya ilişkin haberinde "Türkiye için birçok açıdan zafer" olarak yorumladı.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldiği toplantı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldiği toplantı.

Türkiye ile ABD arasında dün varılan anlaşma kapsamında Türkiye güney sınırını terör unsurlarından temizlemek için 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na 120 saat için ara verecek.

TERÖRİSTLER ÇEKİLECEK

  • Buna karşılık ise terör örgütü PKK uzantısı YPG güçleri Barış Pınarı Harekâtı’yla terörden arındırılması hedeflenen 32 kilometre derinliğindeki alandan çekilecek. Ancak Türk ordusu askerlerini Suriye’den çekmeyecek.

Çekilme tamamlandıktan sonra ise Türkiye operasyonu tamamen durduracak, ABD de Başkan Donald Trump’ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri alacak.

Büyük zafer
DÜNYA
Büyük zafer

ANLAŞMA TÜRKİYE İÇİN ZAFER

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, “Türkiye savaşı durdurmayı kabul etti, fakat güçlerini kuzeydoğu Suriye’den çekmeyecek” başlıklı kapsamlı haberinde anlaşmanın detaylarını irdeledi.

NYT haberinde, “Fakat anlaşma, birçok açıdan Türkiye için zafer. Türkiye’ye istediğinin birçoğunu verdi ve Trump’ın ekonomik yaptırımlarını engelledi” ifadeleri yer aldı.
  • “Kürt güçlerinin 2012’den itibaren Suriye hükümetinin denetimi dışında kalan Türkiye sınırı boyunca otonom bir bölge oluşturmak için Suriye iç savaşının yarattığı kaostan faydalandığını” yazan New York Times, “Onlar (terör örgütü YPG) bölgeden IŞİD’i çıkarmak üzere Amerikan güçleriyle ortaklık yaparak topraklarını geniş ölçüde büyüttü” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP’IN İKİNCİ KEZ AŞAĞILANMASI

NYT haberinde, Ankara mutabakatına eleştirel yaklaşanların ise anlaşmayı “bir günden daha kısa bir süre içinde Trump’ın Erdoğan tarafından ikinci kez aşağılanması” olarak değerlendirdiği aktarıldı.

İlk aşağılanma olarak ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Trump’ın kendisine hitaben yazdığı ve diplomatik teamüllerle örtüşmeyen mektubu yırtıp atması olarak gösterildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubu yırtıp attığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, isimsiz hükümet kaynaklarının bu yöndeki demeçleri Türk ve dünya medyasında dün yer aldı.

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence başkanlığında Türkiye’ye gelen ve müzakerelerde hazır bulunan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı uçağıyla ülkesine dönerken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

New York Times’ın haberine göre; müzakereler sırasında dün öğleden sonra bile terör örgütü PKK uzantısı YPG güçlerine danışıldığını söyleyen Jeffrey, teröristlerin Türk ordusu tarafından öldürülmek yerine toprak kaybetmeyi tercih ettiğini ifade etti.

Bir dönem ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevinde de bulunan Jeffrey, “YGP güçlerinin bu alanlarda kalmak istediklerine şüphe yok. Bizim değerlendirmemiz bu alanları tutabilecek askeri güçleri olmadığı yönündedir” dedi.

Jeffrey, Türk yetkililerin, YPG sınır bölgelerinden çekildikten sonra Suriye’de kalmak gibi bir niyetlerinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu, Pence'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti: Ayn El Arab sözü vermedik!
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Çavuşoğlu, Pence'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti: Ayn El Arab sözü vermedik!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında toplanan heyetin görüşmesi toplam 4 saat 20 dakika sürdü. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Mike Pence, Ayn El Arab'a yönelik bir operasyonun yapılmayacağı yönünde Türkiye'den söz aldıklarını iddia etti. Konuya ilişkin açıklamaya yapan Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu yönde bir taahhüdünün olmadığını açıklayarak Pence'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Mevlüt Çavuşoğlu: Biz orada olacağız
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Mevlüt Çavuşoğlu: Biz orada olacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Bunun bir çekilme olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, ''biz çekilmiyoruz, orada olmaya devam edeceğiz. Onları takip etmeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Sadece çekilme değil silahlar bırakılıp mevziler yok edilecek
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Mevlüt Çavuşoğlu: Sadece çekilme değil silahlar bırakılıp mevziler yok edilecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ''bu sadece bir çekilme değil. YPG/PKK silahları ellerinden alınacak. Mevzileri kullanılamaz hale getirilecek ve tahkimatlar yıkılacak'' dedi.

Şantaj sorusuna cevap vermeden kaçtılar
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Şantaj sorusuna cevap vermeden kaçtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. Görüşme ardından açıklamalarda bulunan ABD'li yetkililer bir gazetecinin, ''NATO müttefikinize karşı yaptırımları bir şantaj olarak kullandınız'' bu konu hakkında ne diyeceksiniz sorusuna cevap vermeden toplantı salonunu terk ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti.


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