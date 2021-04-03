ABD basını: Uçak gemilerimiz operasyona hazır değil

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'na atanan Amiral John Aquilino'ya, ABD Donanması’nın şu anda hizmette olan 11 uçak gemisinden yeteri kadar verim alıp alamadığı soruldu.

Aquilino, bu soruya “Bugün ABD Donanması’nın 11 uçak gemisinin yeterli olabileceğine inanıyorum. Ancak yalnızca ABD’ye yeni tehditler gelene kadar” cevabını verirdi.

"Riskli bir sürece yol açtı"

Ancak ülkedeki askeri uzmanlar aynı görüşü paylaşmıyor. Amerikalı köşe yazarı Kyle Mizokami, ABD Donanması’ndaki uçak gemisi sayısının kanunla belirlenen asgari düzeyde olmasının “riskli bir sürece yol açtığını” yazdı.

"Ciddi bir çalışma gerekiyor"

Mizokami; “10-11 uçak gemimiz var fakat bu tamamının operasyonlara hazır olduğu anlamına gelmiyor. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor” tespitinde bulundu.

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