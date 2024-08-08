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Dünya

ABD basını yazdı: Rusya'dan İran'a S-400 desteği

Amerikan merkezli yayın organı New York Times'ta yer alan habere göre, Rusya, Tahran’ın talebi üzerine İran’a S-400 hava savunma sistemleri göndermeye başladı.

11:36 - 8/08/2024 Perşembe
İran Devrim Muhafızları’ndan bir üye, Rusya’dan talep edilen S-400 Triumf Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin İran’a ulaştığını aktardı.
İran Devrim Muhafızları’ndan bir üye, Rusya’dan talep edilen S-400 Triumf Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin İran’a ulaştığını aktardı.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, 31 Temmuz’da Tahran’da yaşanan Hamas Siyasi Büro Şefi şehit İsmail Haniye suikastının ardından şiddetlenen İran ve İsrail arasındaki gerginliğin ardından Tahran, Rusya'dan S-400 talebinde bulundu.


İranlı medya kaynakları haberi doğruladı.


Medya kaynaklarına ek olarak İran Devrim Muhafızları’ndan bir üye de, Rusya’dan talep edilen S-400 Triumf Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin İran’a ulaştığını aktardı.


S-400 hava savunma sistemine ek olarak 5 Ağustos’ta Rusya’nın, GT-01 Murmansk-BN elektronik harp sistemlerini de (EHS) İran’a gönderdiği bildirilmişti. Askeri analistler, İran Ordusu’nun, İsrail’in füze ve hava saldırılarına önlem almak için bu iki sistemi tedarik etmek için harekete geçtiğinin altını çiziyor.

Rusya’nın, İran’a gönderdiği S-400 hava savunma sistemi sayısı şu an için gizemini korurken, platformların konuşlandırılacağı bölgeler de bilinmiyor.


İran Hava Savunma Kuvvetleri envanterinde şu anda aktif olarak görev yapan ve 2016 yılında satın alınan S-300PMU-2 sistemlerine ek olarak, 9K37 BUK ve 9K330 TOR sistemleri yer alıyor.

S400 Triumf Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi

S-400 hava savunma sistemi, 1979 yılında S-300 sisteminin ortaya çıkmasından hemen sonra 1980’li yılların ortasından itibaren Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından geliştirilmeye başlanmış bir hava savunma sistemidir. S-400’ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı, daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olması.



#Rusya
#S-400
#ABD
#New York Times
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