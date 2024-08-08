ABD basını yazdı: Rusya'dan İran'a S-400 desteği

S-400 hava savunma sistemine ek olarak 5 Ağustos’ta Rusya’nın, GT-01 Murmansk-BN elektronik harp sistemlerini de (EHS) İran’a gönderdiği bildirilmişti. Askeri analistler, İran Ordusu’nun, İsrail’in füze ve hava saldırılarına önlem almak için bu iki sistemi tedarik etmek için harekete geçtiğinin altını çiziyor.