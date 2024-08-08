ABD basını yazdı: Rusya'dan İran'a S-400 desteği

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, 31 Temmuz’da Tahran’da yaşanan Hamas Siyasi Büro Şefi şehit İsmail Haniye suikastının ardından şiddetlenen İran ve İsrail arasındaki gerginliğin ardından Tahran, Rusya'dan S-400 talebinde bulundu.
İranlı medya kaynakları haberi doğruladı.
Medya kaynaklarına ek olarak İran Devrim Muhafızları’ndan bir üye de, Rusya’dan talep edilen S-400 Triumf Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin İran’a ulaştığını aktardı.
Rusya’nın, İran’a gönderdiği S-400 hava savunma sistemi sayısı şu an için gizemini korurken, platformların konuşlandırılacağı bölgeler de bilinmiyor.
İran Hava Savunma Kuvvetleri envanterinde şu anda aktif olarak görev yapan ve 2016 yılında satın alınan S-300PMU-2 sistemlerine ek olarak, 9K37 BUK ve 9K330 TOR sistemleri yer alıyor.
S400 Triumf Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi
S-400 hava savunma sistemi, 1979 yılında S-300 sisteminin ortaya çıkmasından hemen sonra 1980’li yılların ortasından itibaren Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından geliştirilmeye başlanmış bir hava savunma sistemidir. S-400’ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı, daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olması.