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ABD basınından dikkatçeken iddia: Trump İran'a n kara harekatını neden durdurdu?

ABD basınından dikkatçeken iddia: Trump İran'a n kara harekatını neden durdurdu?

11:0113/06/2026, Cumartesi
AA
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Donald Trump
Donald Trump

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, ABD ordusunun İran'da uranyum için kara harekatına hazırlandığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın durdurduğunu, ayrıca İran'ının da uranyum depolarını mühürlediğini ve girişlerini mayınlarla döşediğini öne sürdü.

Orta Doğu'da; ABD ile İsrail'in 28 Şubat saldırıları sonrası yaşanan çatışmalar ve görüşmeler sürerken dikkat çekici iddialar da gelmeye devam ediyor.


ABD basını, ABD ordusunun İran'daki uranyuma el koymak için kara harekatına hazırlandığını ancak Başkan Donald Trump'ın bunu durdurduğunu ileri sürdü.


İran'a kara harekatı iddiası


CNN'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Florida'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezine giderek burada, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesi için bu ülkeye kara kuvvetleri gönderilmesi planlarını dinledi.


Kaynaklar, toplantının çok acil yapıldığını ve Caine'in bu nedenle Brüksel'deki NATO toplantısından hızlıca 19 Mayıs'ta ülkesine döndüğünü belirterek, bu toplantıların bu kadar üst düzeyde yapılmasının kara operasyonuna ne kadar yaklaşıldığını gösterdiğini söyledi.


Trump İran'ın misillemeleri nedeniyle durdurdu


Caine'in daha sonra söz konusu kara harekatı planı hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini aktaran kaynaklar, bunun İran'ın şiddetli misillemesine yol açabileceği, savaşı uzatabileceği ve küresel ekonomiyi daha da kargaşaya sürükleyebileceği uyarıları üzerine Trump'ın operasyonu durdurma kararı aldığını ileri sürdü.


Kaynaklara göre Trump, çok sayıda ABD askeri kaybı konusunda da endişesini dile getirdi.


"Uranyum depoları mühürlendi'


Öte yandan CNN'in diğer bir özel haberinde de İran'ın, ABD'nin uranyuma el koyması endişesiyle uranyum depolarını mühürlediği ve depoların girişine mayınlar döşediği öne sürüldü.


Ayrıca CNN'e konuşan kaynaklar, İranlı yetkililerin kasıtlı olarak depolara giden tünelleri de patlattığını aktardı.



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