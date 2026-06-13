İsrail’den Lübnan’da bir haftada 310 bombardıman

İsrail ordusu tarafından dün yayınlanan açıklamada, taraflar arasında ABD’nin başkenti Washington’da yapılan son müzakere oturumunun üzerinden geçen bir haftalık süreçte Lübnan’ın güneyindeki kent, kasaba ve köylere 310 hava bombardımanı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, bu süreçte 80’den fazla Hizbullah militanının öldürüldüğü öne sürüldü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 2 Mart’ta başlayan saldırılarda, toplam 10 bin Hizbullah militanının öldürüldüğünü iddia etmişti. Lübnan hükümetinin paylaştığı verilere göre ise 2 Mart’tan beri süren saldırılarda 3 bin 711 Lübnanlı yaşamını yitirirken ülkenin güneyinde saldırılara hedef olan bölgelerde yaşayan 1 milyondan fazla sivili göç etmek zorunda kaldı.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail saldırıları, dün de devam ederken İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrai, bölgedeki Sarafand, Tuffahta ve Mezraa Sinay beldeleri için tahliye emri yayınladı. İsrail savaş uçaklarının bölgedeki çeşitli noktalara düzenlediği bombardımanlarda bir Lübnanlı daha yaralandı. İsrail ordusunun 2 Mart’tan beri yürüttüğü saldırılarda ise en yoğun hedef aldığı kentler, ülkenin güneyinde Akdeniz sahilinde bulunan tarihi Sur ve güneydoğuda Suriye sınırına yakın Nebatiyye kentleri oldu. Sur kentinde İsrail bombardımanları, yüzlerce binanın yıkılmasına ve bazı mahallelerin tümden yerle bir olmasına sebep oldu. İşgal güçleri, geçtiğimiz hafta Litani Nehri’ni aşarak Nebatiyye kentinin birkaç kilometre yakınına kadar sokulduğunu ilan etmişti. İsrail uçaklarının hedefi olan Nebatiyye kentinde de yıkımın boyutlarının neredeyse Sur’daki yıkım kadar olduğu belirtiliyor.