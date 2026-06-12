Katar iddiaları yalanladı: İran ile enerji üretimi koordine edilmedi

Katar, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının seyrini etkilemek amacıyla enerji üretimi konusunda İran ile koordinasyon yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Katar Uluslararası Medya Ofisi, ABD merkezli Washington Post gazetesinin Katar'ın İran ile enerji üretiminde koordinasyon sağladığı yönündeki iddialarına cevap verdi.

Açıklamada, Doha ile Tahran arasında bu konuda herhangi bir koordinasyon olmadığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların, Katar'ın da İran füze saldırılarına maruz kaldığı bir süreçte ortaya atıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, bölgede barış çabalarını baltalamaya çalışan odakların söylemlerine hizmet eden bu tür bir medya manipülasyonunun Washington Post'ta yer bulmasının üzüntü verici olduğu ifade edildi.

"Mücbir sebep" kararının ise enerji üretim tesislerinde çalışanların can güvenliğinin sağlanamayacağı konusunda verilen güvenlik raporlarının ardından alındığı vurgulandı.

İran saldırıları karşısında "mücbir sebep" ilanı

Katar Enerji Şirketi (QatarEnergy), İran'ın bazı tesislerini hedef almasının ardından Çin, İtalya, Belçika ve Güney Kore ile olan bazı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik sözleşmelerinde mücbir sebep ilan etmişti.

İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Katar'ın Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki Katar Enerji'ye ait LNG üretim tesisini hedef almasının ardından şirket mart ayında buradaki LNG üretimini durdurmuştu.

Katar Enerji Bakanı Saad bin el-Kaabi, saldırılara ilişkin açıklamasında, “Saldırılar Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz ihracat kapasitesini yüzde 17 azalttı ve yıllık gelirlerde yaklaşık 20 milyar dolarlık bir kayba neden oldu." demişti.

Kaabi, ayrıca üretim tesislerindeki ağır hasarın onarımının 5 yıla kadar sürebileceğini ve şirketi uzun vadeli bir mücbir sebep hali ilan etmeye mecbur bıraktığını belirtmişti.

ABD, 13 Nisan'dan bu yana küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı ile İran limanlarına abluka uygularken, İran da gemilerin boğazdan geçişine yalnızca Tahran ile koordinasyon sağlanması halinde müsaade ederek karşılık veriyor.



