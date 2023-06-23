|
Dünya

ABD basınından kritik analiz: Türkiye'den İsveç'e NATO için son şans

Dünyanın gözü Türkiye'nin İsveç konusunda atacağı adımda. NATO umudunu Türkiye'nin kararına bağlayan İsveç 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesi için geri sayıma geçti. Bloomberg ise Türkiye'nin kritik zirve öncesi taleplerini açıkladı. Haberde, Ankara’nın yaklaşık 130 kişilik bir liste gönderdiği ve bu isimlerin iadesini talep ettiği belirtildi.

15:04 . 23/06/2023 Cuma
Diğer
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Cumhurbaşkanı Erdoğan

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Cumhurbaşkanı Erdoğan

İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.

İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi. 1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı. Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç gözünü 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesine dikmiş durumda.

130 kişilik terörist listesi gönderildi

Bloomberg'de yer alan habere göre, Ankara İsveç'in atacağı adımları bekliyor. Türkiye İsveç'ten teröre bulaşan isimleri iade etmesini ya da sınır dışı etmesini bekliyor. Ankara’nın yaklaşık 130 kişilik bir liste gönderdiği ve bu isimlerin iadesini talep ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeye yer verildi; "Türkiye İsveç’in bu yeni kuralları uygulamada ciddi olduğunu kanıtlaması için iade ve sınır dışı sürecinin başlamasını istiyor."

'Türkiye'ye çağrılar devam ediyor'

Bloomberg İsveç'in üyeliğinin NATO için ise 'İsveç'in üyeliği NATO'nun Baltık üzerindeki kontrolünü tamamlayacak' dedi. Kritik zirve öncesi İsveç’in birliğe alınması yönünde Türkiye’ye çağrılar devam ediyor. ABD'nin ardından Almanya da Ankara'ya çağrı yaptı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye’ye İsveç’e üyelik yolunu açma çağrısında bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Avrupa’nın tehdit altında olduğunu belirten Scholz, 'Finlandiya’nın yanında İsveç’in de NATO Zirvesi’nde masada yerini alması gerektiğinden çok eminim' dedi.

Alman Şansölye açıklamasında şu ifadeye yer verdi: "Türkiye’de yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Madrid’de geçen yıl hep birlikte kararlaştırdığımız şekilde İsveç’e tam üyelik yolunu açma çağrısında bulunuyorum.'



#İsveç
#NATO
#Bloomberg
5 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS 2023 sonuç sorgulama nasıl yapılır?