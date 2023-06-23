ABD basınından kritik analiz: Türkiye'den İsveç'e NATO için son şans

İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.

İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi. 1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı. Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç gözünü 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesine dikmiş durumda.

130 kişilik terörist listesi gönderildi

Bloomberg'de yer alan habere göre, Ankara İsveç'in atacağı adımları bekliyor. Türkiye İsveç'ten teröre bulaşan isimleri iade etmesini ya da sınır dışı etmesini bekliyor. Ankara’nın yaklaşık 130 kişilik bir liste gönderdiği ve bu isimlerin iadesini talep ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeye yer verildi; "Türkiye İsveç’in bu yeni kuralları uygulamada ciddi olduğunu kanıtlaması için iade ve sınır dışı sürecinin başlamasını istiyor."

'Türkiye'ye çağrılar devam ediyor'

Bloomberg İsveç'in üyeliğinin NATO için ise 'İsveç'in üyeliği NATO'nun Baltık üzerindeki kontrolünü tamamlayacak' dedi. Kritik zirve öncesi İsveç’in birliğe alınması yönünde Türkiye’ye çağrılar devam ediyor. ABD'nin ardından Almanya da Ankara'ya çağrı yaptı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye’ye İsveç’e üyelik yolunu açma çağrısında bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Avrupa’nın tehdit altında olduğunu belirten Scholz, 'Finlandiya’nın yanında İsveç’in de NATO Zirvesi’nde masada yerini alması gerektiğinden çok eminim' dedi.

Alman Şansölye açıklamasında şu ifadeye yer verdi: "Türkiye’de yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Madrid’de geçen yıl hep birlikte kararlaştırdığımız şekilde İsveç’e tam üyelik yolunu açma çağrısında bulunuyorum.'







