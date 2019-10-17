Dünya ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 120 saat ara verildi YPG geri çekilecek
BARIŞ PINARI HAREKATI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: 120 saat ara verildi YPG geri çekilecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 4 saat 20 dakika süren heyetler arası görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Pence'in ifadelerinde, "Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara verilmiştir. YPG bölgeden çekilecektir. YPG'nin tamamen çekilmesi sonrası harekat duracaktır" ifadeleri yer aldı. Pence, Trump'un bölgede ABD askerlerinin olmayacağını bir kez daha yeniledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mike Pence
Mike Pence

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği toplamda 4 saat 20 dakika süren heyetler arası görüşme sona erdi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in konuşmasından satır başları:

"ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye müzakere çağrısında bulundu. ABD ve Türkiye ateşkes için anlaşmıştır. Barış Pınarı operasyonuna ara verilecektir. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. YPG'nin çekilmesiyle ilgili süreç başlamış durumda.

ABD, YPG'nin güvenli bölge dışına çıkarılmasını sağlayacak. YPG üyeleri ile geri çekilme için çalışacağız. Amacımız 120 saat içinde çekilmesini sağlamak. Bu başlamış durumda. Yaklaşık 20 mil güneye kadar uzanan bölgeden uzaklaşmaları ve Türkiye'nin operasyonları durdurma kararı almış olması bunun gerçekleşmesini mümkün kılacak.

Türkiye'nin sınırıyla ilgili çok büyük bir endişesi vardı. Her zaman güvenli bölgenin yanındaydık.

Bu bölgede barış ve istikrarı artırmak için yeni bir fırsatımız oldu. 120 saat sonrasında operasyon sona erecek ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bölgede askeri personelimiz olmayacağını Başkan açık şekilde söyledi.

Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşmüştü. Görüşmeler başladığından beri müzakereler süresince anlaşma noktasına ulaştık. Hem Türkiye'nin çıkarına, hem de Trump'ın amaçlarına uyabilecek bir anlaşmaya imza attığımızı düşünüyorum.

"YPG bize bölgeden çıkacakları güvencesini verdiler.Bugünkü ateşkes Trump ve Erdoğan'ın güçlü ilişkilerinin sonucudur. Dostlar arasında fikir ayrılıkları olabilir. Bu durum bir anlaşmaya varmamızı mümkün kıldı. Barışçıl ve istikrarıl güvenli bölge kurulmasına ön ayak oldu.

Anlaşmayı görecekseniz. Bir kısmının içerisinde ateşkesin uygulanması sayesinde ABD'nin artık Türkiye'ye başka yaptırım yapmayacağı koşulu var. Şu an uygulanan ekonomik yaptırımlar da geri çekilecek. Başkan Trump, Türkiye'nin müttefikliği konusunda çok net.

Şantaj sorusuna cevap vermeden kaçtılar
OYNAT 01:35
Şantaj sorusuna cevap vermeden kaçtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. Görüşme ardından açıklamalarda bulunan ABD'li yetkililer bir gazetecinin, ''NATO müttefikinize karşı yaptırımları bir şantaj olarak kullandınız'' bu konu hakkında ne diyeceksiniz sorusuna cevap vermeden toplantı salonunu terk ettiler.


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